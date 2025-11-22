Biển chào mừng các tỉnh thành gần 30 năm trước

Ông Nguyễn Trí Dũng, 77 tuổi, ở Cần Thơ chụp ảnh các tấm biển chào mừng của nhiều tỉnh, thành trong những chuyến công tác gần 30 năm trước. Tác giả sử dụng máy phim Canon du lịch để ghi lại mỗi khi đi qua địa giới hành chính các địa phương.

"Tôi lưu trữ không tốt nên khoảng một phần ba số ảnh bị hỏng do ẩm thấp, phim cũng hư gần hết", ông Dũng nói. Ông cho biết các tấm ưng ý đều được mang đi ép để bảo quản.