Biển chào mừng các tỉnh thành gần 30 năm trước

Ông Nguyễn Trí Dũng, 77 tuổi, ở Cần Thơ chụp ảnh các tấm biển chào mừng của nhiều tỉnh, thành trong những chuyến công tác gần 30 năm trước. Tác giả sử dụng máy phim Canon du lịch để ghi lại mỗi khi đi qua địa giới hành chính các địa phương.
"Tôi lưu trữ không tốt nên khoảng một phần ba số ảnh bị hỏng do ẩm thấp, phim cũng hư gần hết", ông Dũng nói. Ông cho biết các tấm ưng ý đều được mang đi ép để bảo quản.
Ông Nguyễn Trí Dũng, 77 tuổi, ở Cần Thơ chụp ảnh các tấm biển chào mừng của nhiều tỉnh, thành trong những chuyến công tác gần 30 năm trước. Tác giả sử dụng máy phim Canon du lịch để ghi lại mỗi khi đi qua địa giới hành chính các địa phương.
"Tôi lưu trữ không tốt nên khoảng một phần ba số ảnh bị hỏng do ẩm thấp, phim cũng hư gần hết", ông Dũng nói. Ông cho biết các tấm ưng ý đều được mang đi ép để bảo quản.
Theo ông Dũng, cuối thập niên 1990, thông tin du lịch hạn chế, ông thường phải dò bản đồ kết hợp sách Đường bộ Việt Nam rồi phác thảo lộ trình ra giấy trước chuyến đi. Giao thông miền Bắc khi đó nhiều trở ngại, một số đoạn quốc lộ hẹp đến mức hai xe máy khó tránh nhau.
Yên Bái trong ký ức tác giả gần ba thập kỷ trước dân cư thưa thớt, đường khó đi và mất gần một ngày mới tới nơi. Địa phương này cùng với Lào Cai được tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày 1/10/1991. Đến 1/7/2025, Yên Bái sáp nhập lại vào Lào Cai.
Theo ông Dũng, cuối thập niên 1990, thông tin du lịch hạn chế, ông thường phải dò bản đồ kết hợp sách Đường bộ Việt Nam rồi phác thảo lộ trình ra giấy trước chuyến đi. Giao thông miền Bắc khi đó nhiều trở ngại, một số đoạn quốc lộ hẹp đến mức hai xe máy khó tránh nhau.
Yên Bái trong ký ức tác giả gần ba thập kỷ trước dân cư thưa thớt, đường khó đi và mất gần một ngày mới tới nơi. Địa phương này cùng với Lào Cai được tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày 1/10/1991. Đến 1/7/2025, Yên Bái sáp nhập lại vào Lào Cai.
Bộ ảnh thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người gọi nhân vật chính là "phượt thủ đời đầu" khi đi dọc đất nước vào thời điểm thông tin du lịch còn hạn chế.
Bộ ảnh thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người gọi nhân vật chính là "phượt thủ đời đầu" khi đi dọc đất nước vào thời điểm thông tin du lịch còn hạn chế.
Đà Nẵng những năm đầu 2000 sau khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1997. Bức ảnh chụp sáng tháng 10/2001.
Trở lại sau gần 25 năm, tác giả nhận xét thành phố đã "lột xác", du lịch phát triển mạnh nhờ lợi thế biển.
Đà Nẵng những năm đầu 2000 sau khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1997. Bức ảnh chụp sáng tháng 10/2001.
Trở lại sau gần 25 năm, tác giả nhận xét thành phố đã "lột xác", du lịch phát triển mạnh nhờ lợi thế biển.
Biển chào mừng của tỉnh Quảng Nam năm 1997.
Ông Dũng cho biết giai đoạn 1997 - 2001, hiếm khách sạn hoặc nhà hàng trên đường. Ông thường ăn qua loa tại hàng quán ven đường hoặc dùng thức ăn khô, nghỉ ngơi tại nhà khách.
Biển chào mừng của tỉnh Quảng Nam năm 1997.
Ông Dũng cho biết giai đoạn 1997 - 2001, hiếm khách sạn hoặc nhà hàng trên đường. Ông thường ăn qua loa tại hàng quán ven đường hoặc dùng thức ăn khô, nghỉ ngơi tại nhà khách.
Địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa dưới chân đèo Cả năm 1998.
Địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa dưới chân đèo Cả năm 1998.
"Biển chào mừng cách nhà tôi gần 1 km, mỗi lần nhìn thấy là cảm giác sắp tới nhà", Nhật Lê bình luận vào bức ảnh chụp địa giới tỉnh Bình Thuận tháng 6/2001.
Nhiều người cũng đồng cảm, bởi sau khi nhiều tỉnh, thành sáp nhập và đổi tên, bộ ảnh của tác giả gợi lại những kỷ niệm xưa.
"Biển chào mừng cách nhà tôi gần 1 km, mỗi lần nhìn thấy là cảm giác sắp tới nhà", Nhật Lê bình luận vào bức ảnh chụp địa giới tỉnh Bình Thuận tháng 6/2001.
Nhiều người cũng đồng cảm, bởi sau khi nhiều tỉnh, thành sáp nhập và đổi tên, bộ ảnh của tác giả gợi lại những kỷ niệm xưa.
Biển chào mừng TP HCM được tác giả chụp trên quốc lộ 1A khi vừa qua địa phận tỉnh Đồng Nai năm 1997.
Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất, Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TP HCM.
Biển chào mừng TP HCM được tác giả chụp trên quốc lộ 1A khi vừa qua địa phận tỉnh Đồng Nai năm 1997.
Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất, Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TP HCM.
Trong ảnh là biển địa giới tỉnh Vĩnh Long năm 2002, chụp đoạn đi qua cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền.
Trong ảnh là biển địa giới tỉnh Vĩnh Long năm 2002, chụp đoạn đi qua cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền.
Cách Vĩnh Long hơn 140 km, biển chào mừng tỉnh Bạc Liêu được tác giả chụp năm 1998. Hiện Bạc Liêu đã sáp nhập với Cà Mau, lấy tên tỉnh là Cà Mau.
Sau 30 năm, phượt thủ 77 tuổi vẫn đam mê chinh phục những hành trình mới và quay lại các điểm đã từng đến.
"Có những nơi thay đổi hoàn toàn, phải chấp nhận thôi, không có gì giữ nguyên mãi được", ông Dũng nói.
Cách Vĩnh Long hơn 140 km, biển chào mừng tỉnh Bạc Liêu được tác giả chụp năm 1998. Hiện Bạc Liêu đã sáp nhập với Cà Mau, lấy tên tỉnh là Cà Mau.
Sau 30 năm, phượt thủ 77 tuổi vẫn đam mê chinh phục những hành trình mới và quay lại các điểm đã từng đến.
"Có những nơi thay đổi hoàn toàn, phải chấp nhận thôi, không có gì giữ nguyên mãi được", ông Dũng nói.
Tuấn Anh