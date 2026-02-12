Biến căn hộ 98 m2 thành 'công viên thu nhỏ'

Căn hộ nằm ở khu vực đông bắc Singapore, có diện tích 98 m2 với ba phòng ngủ tiêu chuẩn. Sau nhiều năm sử dụng, gia chủ nhận thấy không gian cũ chật chội, không còn chỗ cho bộ sưu tập cây ngày càng nhiều.
Thách thức của việc cải tạo là đưa cây xanh vào khắp nhà, thay vì chỉ giới hạn ở ban công. Bố cục cũ với nhiều vách ngăn khiến ánh sáng, thông gió và vị trí đặt cây đều bị hạn chế.
Nhóm thiết kế phát triển ý tưởng, đưa hình ảnh công viên vào bên trong căn hộ. Cây xanh trở thành yếu tố trung tâm trong tổ chức không gian. Các khu vực sinh hoạt được mở rộng, liên thông, tạo điều kiện để ánh sáng tự nhiên lan tỏa và hỗ trợ cây phát triển.
Điểm nhấn của công trình là gạch "double-bullnose" bo tròn hai cạnh, từng phổ biến trong các công viên công cộng cũ tại Singapore. Vật liệu này thường xuất hiện ở ghế ngồi, bồn cây hoặc rìa lối đi ngoài trời. Loại gạch này được kiến trúc sư đưa vào căn hộ để tạo sự mềm mại, gợi ký ức không gian công cộng quen thuộc trước đây.
Tuy nhiên, nhà máy ở địa phương đã ngừng sản xuất loại gạch này do nhu cầu thấp. Lô hàng còn lại chỉ có 571 viên và được sử dụng trọn vẹn cho công trình. Số lượng giới hạn khiến việc bố trí chúng được kiến trúc sư cân nhắc kỹ, tập trung vào các vị trí có tính kết nối không gian.
Những viên gạch bo tròn được xếp thành một bức tường độc lập, phân chia nhẹ nhàng khu làm việc và phòng khách.
Tại ranh giới giữa phòng ăn và khu làm việc, gạch được uốn cong để tạo thành một băng ghế liền khối, có thể sử dụng từ hai phía. Đây vừa là chỗ ngồi, vừa là điểm chuyển tiếp không gian.
Hệ tường, sàn và đồ nội thất sử dụng chủ yếu vật liệu gỗ, với tông màu trung tính. Bề mặt hoàn thiện tiết chế, ưu tiên cảm giác tự nhiên, phù hợp việc đặt nhiều cây xanh trong nhà.
Các khoảng trống được giữ lại có chủ ý, tạo vị trí cho cây và giúp không gian vận hành linh hoạt theo thời gian.
Thiết kế không hướng tới việc sử dụng vật liệu công nghệ cao hay giải pháp phức tạp. Thay vào đó, giá trị của công trình nằm ở cách tổ chức không gian và tái diễn những vật liệu quen thuộc. Gạch, gỗ, cây xanh được đặt trong mối quan hệ mới, giúp căn hộ vận hành như một "công viên nhỏ", nơi sinh hoạt và thiên nhiên đan xen trong đời sống thường nhật.
Khu bếp được tổ chức xoay quanh bàn đảo trung tâm. Hệ tủ gỗ và kệ mở bố trí sát tường, kết hợp gạch ốp tông trung tính.
Không gian phòng ngủ được kết nối với khoảng trồng cây thông qua hệ cửa, cho phép điều tiết ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Hệ kệ gỗ âm tường bố trí sát cửa sổ, kết hợp rèm giúp điều tiết ánh sáng và giảm chói. Các ngăn mở dùng trưng bày sách và đồ gốm.
Khu vệ sinh được bố trí liền kề khoảng trồng cây, ngăn cách bằng hệ cửa chớp.
Bích Phương (theo Archdaily)