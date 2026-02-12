Biến căn hộ 98 m2 thành 'công viên thu nhỏ'

Căn hộ nằm ở khu vực đông bắc Singapore, có diện tích 98 m2 với ba phòng ngủ tiêu chuẩn. Sau nhiều năm sử dụng, gia chủ nhận thấy không gian cũ chật chội, không còn chỗ cho bộ sưu tập cây ngày càng nhiều.

Thách thức của việc cải tạo là đưa cây xanh vào khắp nhà, thay vì chỉ giới hạn ở ban công. Bố cục cũ với nhiều vách ngăn khiến ánh sáng, thông gió và vị trí đặt cây đều bị hạn chế.