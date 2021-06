Biển báo giới hạn tốc độ khó hiểu

MỹSố trên biển báo giới hạn tốc độ trong khu vực sở thú Cape May, bang New Jersey là 9,5 mph, tức 15,29 km/h - một con số khác thường.

Giới hạn tốc độ đặt ra nhằm giúp các phương tiện lưu thông được an toàn và thường được tính toán dựa trên điều kiện đường sá. Những con số này về cơ bản là bội số của 5. Nhưng khu công viên và sở thú Cape May lại có giới hạn tốc độ được cho là kỳ cục khi không tuân theo quy tắc trên. Tuy nhiên, lý do lại rất đơn giản.

Biển báo tốc độ gây chú ý trong khu công viên và sở thú Cape May. Ảnh: InsaneLordChaos

Trước đó, một video được một phụ nữ đăng trên YouTube kèm câu hỏi về số 9 1/2 trên biển báo. Lập tức, lời giải thích xuất hiện trên TikTok.

Theo Vignesh Swaminathan, kỹ sư giao thông vận tải tại Califorbia Bay Area, biển báo được đặt trên con đường không nhiều phương tiện qua lại và không có vạch kẻ giữa, nên có thể khiến các tài xế có xu hướng vượt quá tốc độ.

Biển báo giới hạn với con số khác thường sẽ thu hút sự chú ý của tài xế và khiến họ tập trung hơn vào tốc độ, giảm nguy cơ vi phạm luật. Vì thế thay cho mức 10 mph thường xuất hiện ở những khu vực tương tự, thì biển báo được thiết kế với số 9,5 mph.

Mỹ Anh (theo Carscoops)