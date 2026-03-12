Biển báo giao thông 'cấm đùa giỡn khi lái xe' gây chú ý ở Trung Quốc

Thành phố vui vẻ nhất nước, Thiên Tân, nâng cao nhận thức an toàn giao thông theo cách độc nhất vô nhị bằng biển báo hoạt hình kèm khẩu hiệu "Đùa giỡn khi lái xe là một mối nguy hiểm về an toàn".

Các địa điểm có biển báo này cũng trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội ưa chuộng.

Thành phố Thiên Tân ở phía bắc Trung Quốc là nơi duy nhất trong cả nước có biển báo giao thông cảnh báo người lái xe không được nói đùa khi lái xe vì sự an toàn của chính họ.

Biển báo giao thông hài hước đúng phong cách Thiên Tân. Ảnh: Xinghua

Biển này là một phần trong chuỗi hơn 30 biển báo giao thông hoạt hình được dựng lên trong thành phố vào năm 2008. Chúng được tạo ra bởi họa sĩ hoạt hình tự học người Thiên Tân, ông Xu Maolin - giáo viên tiếng Trung đã nghỉ hưu.

Thiên Tân có nền văn hóa bến cảng độc đáo, nghệ thuật dân gian phát triển mạnh. Từ rất lâu trước khi internet ra đời, các cuộc hội thoại hài hước đã cung cấp nhiều câu chuyện cười kinh điển cho cả nước thông qua đài phát thanh và truyền hình. Đây là lý do Thiên Tân được mệnh danh thành phố hài hước nhất nước.

Một số biển báo hài hước đặc trưng trên đường phố Thiên Tân. Ảnh: 3DM Game

Nói chuyện và cười đùa khi lái xe có ảnh hưởng đến an toàn không?

Nghiên cứu tại Đại học Y khoa Fujita ở Nhật Bản đã xác nhận rằng suy nghĩ cho cuộc trò chuyện có thể làm chậm các phản xạ chuyển động mắt quan trọng. Việc nói chuyện khi lái xe có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán thị giác cho việc lái xe an toàn.

Khoảng 90% thông tin cần thiết cho việc lái xe được thu nhận thông qua thị giác. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong chuyển động mắt đều có thể dẫn đến việc nhận diện nguy hiểm chậm hơn, độ chính xác khi quét thị giác giảm và phản ứng thể chất chậm trễ.

Những sự chậm trễ này thoạt nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng chúng tích lũy dần trong khi lái xe, làm chậm quá trình nhận thức nguy hiểm và phản xạ.

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát hiện của họ không có nghĩa là việc trò chuyện là nguyên nhân duy nhất ảnh hưởng phản xạ thể chất khi lái xe, nhưng nó sẽ làm giảm độ chính xác và khả năng phối hợp thị giác.

Hải Thư (Theo Xinghua, SCMP)