Biến ban công 10 m2 thành khu vườn nhỏ trong căn hộ 113 m2

Căn hộ ở Hàng Châu (Trung Quốc) có diện tích 113 m2, được thiết kế theo phong cách đồng quê nước Mỹ.
Tại đây, ban công kín hướng nam rộng khoảng 10 m2 được gia chủ cải tạo thành khu vườn nhỏ phục vụ nhu cầu thư giãn, trồng cây và chăm sóc thú cưng. Không gian này không mở trực tiếp ra ngoài, nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn và rèm mỏng.
Giải pháp chính ở ban công là tổ chức mặt đứng và không gian theo chiều cao. Một mảng tường được gia chủ lắp hệ bảng đục lỗ để treo chậu cây, giúp tăng diện tích trồng mà không chiếm sàn. Cách bố trí này giúp gia chủ thuận tiện thay đổi vị trí cây theo mùa và điều kiện ánh sáng.
Các kệ gỗ rời, giá nhiều tầng được sắp xếp sát gần cửa kính để đón nắng, đồng thời giữ lối đi ở trung tâm thông thoáng.
Khu vực phía dưới các giá trồng cây được gia chủ tận dụng đặt khay vệ sinh cho mèo, che chắn bằng kệ thấp để đảm bảo thẩm mỹ và vệ sinh.
Ở trung tâm ban công là bàn tròn nhỏ phong cách Pháp, kết hợp thảm ở phía dưới.
Bàn tròn cho phép gia chủ linh hoạt đặt khăn trải, phù hợp uống trà và đọc sách.
Trên bàn ảnh trái là cây cảnh thiên hà xanh, hay còn gọi là tiểu phi yến, được ưa chuộng nhờ sắc xanh lam đặc trưng, tạo cảm giác nhẹ và thoáng cho không gian sống.
Hệ cây trồng được gia chủ chọn lọc theo điều kiện nắng và nhiệt độ mùa hè tại Hàng Châu. Tại đây, các loại cây như dương xỉ, trúc mây, dong riềng cảnh, thiên điểu sinh trưởng ổn định.
Cách cải tạo ban công không can thiệp kết cấu, tập trung vào bố trí, vật liệu nhẹ và giải pháp lưu trữ linh hoạt, phù hợp với các căn hộ chung cư muốn đưa mảng xanh vào đời sống hằng ngày.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)