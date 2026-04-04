Biển Bãi Sau Vũng Tàu xuất hiện váng, bốc mùi hôi

TP HCMLớp váng nổi lợn cợn kéo dài nhiều km khiến nước biển Bãi Sau, đoạn qua phường Vũng Tàu và Tam Thắng, đục màu, kèm mùi hôi, nhiều người e ngại xuống tắm.

Chiều 4/4, vùng nước cách bờ khoảng 10-50 m đổi màu, xuất hiện váng kéo dài gần 10 km, lan đến khu vực bãi biển Chí Linh. Từng mảng váng màu phù sa trôi nổi trên mặt nước, tương phản với màu xanh của biển.

Lớp váng nổi ở khu vực tháp Tam Thắng. Ảnh: Trường Hà

Ông Minh, sống tại phường Tam Thắng, cho biết hiện tượng xuất hiện từ sáng cùng ngày. Khi thủy triều rút, bãi cát lộ lớp phủ màu rêu hoặc lớp nước ánh hồng, kèm mùi tanh của rong, tảo phân hủy. Ông cho biết thường bơi ra xa, nơi nước trong hơn để tắm.

"Tình trạng này năm nào cũng có, thường chỉ kéo dài vài ngày", ông nói, thêm rằng từng tắm ở khu vực có váng nhưng không bị ngứa hay khó chịu.

Huỳnh Mỹ Liên, du khách từ Đồng Nai, cho hay cùng bạn chỉ đi dạo ven biển, không xuống tắm. "Tôi từng đến Vũng Tàu nhiều lần nhưng chưa gặp hiện tượng này nên khá e ngại", cô nói. Trong khi đó, nhiều người vẫn tắm tại khu vực từ Hòn Bà đến công viên Bãi Sau.

Khi thủy triều rút váng nước màu tím, xanh. Ảnh: Trường Hà

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết vào thời điểm giao mùa, rong và tảo thường trôi dạt vào bờ, gây hiện tượng nước đục tại Bãi Sau. Cơ quan chức năng đã cử cán bộ kiểm tra, xác định nguyên nhân cụ thể.

Cuối năm ngoái, nước biển khu vực này từng chuyển màu xanh lá. Kết quả xét nghiệm xác định do vi tảo Noctiluca scintillans gây ra. Đây là loài phân bố rộng, mật độ thay đổi theo thời điểm, không sinh độc tố và không ảnh hưởng đến hoạt động tắm biển.

Trường Hà