BIDV vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023

TP HCMĐây là năm thứ 7 liên tiếp BIDV nằm trong 10 doanh nghiệp đứng đầu của bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam the Best).

Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet vừa công bố bảng xếp hạng VNR500 và Top 50 Vietnam the Best, vào ngày 18/1, tại TP HCM. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) năm thứ 14 liên tiếp đứng trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và năm thứ 7 liên tiếp vào Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam the Best).

Đại diện BIDV nhận chứng nhận Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023. Ảnh: BIDV

Năm 2023, mặc dù BIDV phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và biến động của thị trường nhưng hoạt động toàn hệ thống diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả. Đến hết ngày 31/12/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt 2,26 triệu tỷ đồng; tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 6.200 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; đảm bảo quyền lợi cổ đông và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, BIDV còn phát huy vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước, triển khai các các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng; chủ động miễn giảm lãi suất, phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với số tiền lên tới 5.900 tỷ đồng...

Với những kết quả đạt được, năm 2023, BIDV được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận. Ngân hàng xếp hạng Global 2000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (tạp chí Forbes); Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất (Tạp chí Forbes Việt Nam); Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam và Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín (Vietnam Report)...

Bảng xếp hạng Top 50 Vietnam the Best nhằm ghi nhận và tôn vinh 50 đơn vị đạt doanh thu xuất sắc, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2022-2023. Với những nỗ lực vượt qua khó khăn cũng như sự đóng góp và đồng hành cùng cộng đồng trong suốt thời gian qua, thành viên Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam là những nhân tố quan trọng góp phần ổn định nền kinh tế, tạo cơ hội để Việt Nam khẳng định và vươn lên.

Bảng xếp hạng VNR500 dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report. Tiêu chí xếp hạng dựa trên doanh thu, tổng tài sản, tổng số lao động, lợi nhuận và các chỉ số khác như ROA, ROE, uy tín truyền thông của doanh nghiệp... Với cách làm minh bạch cùng sự tư vấn của các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế, kết quả xếp hạng do Vietnam Report công bố được cộng đồng đánh giá cao, khẳng định uy tín trong suốt 17 năm qua tại Việt Nam.

Hải My