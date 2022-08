BIDV và VSIP ký hợp đồng tín dụng 4.600 tỷ đồng

Nhiều năm liên tiếp, BIDV thuộc top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Forbes bình chọn; top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới do Brand Finance đánh giá; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 lần thứ 7 do Tạp chí The Asian Banker trao tặng; Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2018-2022 do Asian Banking and Finance và Alpha Southeast Asia bình chọn; Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á 2 năm liên tiếp 2021-2022, Ngân hàng Bán buôn của năm - 2021, Ngân hàng có sản phẩm Tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam - 2022, Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp 2021-2022 do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) bình chọn; Thương hiệu quốc gia lần thứ 6; Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, và nhiều giải thưởng uy tín khác. BIDV là sự lựa chọn của các tổ chức quốc tế lớn như WB, ADB, AFD, JICA, NIB và nhiều khách hàng, đối tác.