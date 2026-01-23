BIDV và KN Holdings mở rộng hợp tác

BIDV và Tập đoàn KN Holdings ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác tài chính và đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm, ngày 23/1.

Theo thỏa thuận, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện cho KN Holdings, đồng thời đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh của tập đoàn. Ngân hàng cũng triển khai các chính sách ưu đãi dành cho cán bộ, nhân viên KN Holdings, tạo điều kiện tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó tổng giám đốc KN Holdings và ông Đoàn Việt Nam, Phó tổng giám đốc BIDV đại diện hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: BIDV

Ở chiều ngược lại, KN Holdings ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của tập đoàn và các công ty thành viên. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới hiệu quả và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh sự kiện là dấu mốc chiến lược quan trọng, tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội đất nước.

Đại diện KN Holdings, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, cho biết việc hợp tác với BIDV sẽ giúp tập đoàn khai thác tốt hơn các nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư trong các lĩnh vực như bất động sản, khu công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Hoàng Trọng Hoàn, Phó tổng giám đốc KN Holdings kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Xuân Quế và ông Nguyễn Đình Dương, Giám đốc BIDV Hà Nội ký hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (Giai đoạn 1). Ảnh: BIDV

Ngay tại sự kiện, BIDV Hà Nội và Công ty CP Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (thành viên KN Holdings) đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) tại tỉnh Đồng Nai. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành khu công nghiệp đồng bộ, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất - kinh doanh, từ đó gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, mở rộng nguồn thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

