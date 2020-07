BIDV triển khai chương trình 'SmartBanking - Cho cuộc sống xanh'

Chương trình dành tặng ưu đãi cho khách đăng ký mới dịch vụ BIDV SmartBanking và thực hiện giao dịch tài chính qua ứng dụng từ ngày 5/5 trên toàn quốc.

Các dịch vụ thỏa điều kiện gồm nạp tiền điện thoại, chuyển tiền khác chủ tài khoản trên BIDV SmartBanking. Theo đại diện nhà băng, chương trình nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm tiện ích từ các dịch vụ ngân hàng điện tử, tăng cường giao dịch online, góp phần giảm thiểu thanh toán dùng tiền mặt và bảo vệ môi trường.

Với hai ưu đãi "Nạp tiền giờ vàng - Rinh đôi ưu đãi" và "Đăng ký online - Tặng ngay 30.000 đồng", đã có hơn 87.000 khách hàng nhận combo ưu đãi của nhà băng, trị giá 130.000 đồng một khách hàng.

Từ ngày 30/7, chương trình mở rộng phạm vi và gia tăng cơ hội nhận thưởng cho người tham gia. Cụ thể, với ưu đãi nạp tiền, nhà băng tặng 100% giá trị thẻ nạp, tối đa 100.000 đồng cho 300 khách hàng nạp tiền điện thoại lần đầu trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Ngân hàng bỏ áp dụng khung giờ vàng (từ 11h-13h) như trước đây và mở rộng thời gian triển khai chương trình đến hết 31/10.

Trong khi đó với ưu đãi đăng ký trực tuyến, nhà băng tặng thêm 30.000 đồng cho khách đăng ký online và phát sinh giao dịch chuyển tiền khác chủ tài khoản và mở rộng thời gian đến hết 31/12. Tuy nhiên, khách hàng lưu ý cần nạp tiền điện thoại, chuyển tiền khác chủ tài khoản trong vòng 10 ngày kể từ khi đăng ký thành công BIDV SmartBanking.

Khách hàng có thể đăng ký ứng dụng BIDV SmartBanking thuận tiện ngay tại nhà.

Bên cạnh đó, BIDV còn tặng nhiều ưu đãi cho khách sử dụng ứng dụng. Cụ thể, khách gửi tiền online được tặng lãi suất đến 0,6% một năm và có cơ hội trúng thưởng từ chương trình "Online gửi tiền - Trúng liền bộ táo", tổng giá trị trên 500 triệu đồng, áp dụng từ ngày 19/5 đến hết 19/8. Nhà băng giảm hơn 70% phí chuyển tiền liên ngân hàng, mức phí sau giảm chỉ còn từ 2.200 đồng một giao dịch, không thu phí đăng ký, duy trì dịch vụ. Đồng thời, ngân hàng miễn phí thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, ví điện tử, chuyển tiền ủng hộ và nhiều ưu đãi khi sử dụng tính năng trên BSB như đặt vé máy bay, mua sắm QRpay...

Với những nỗ lực đem đến trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tốt nhất, BIDV đã được vinh danh là Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 4 năm liên tiếp (2015-2019) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và tổ chức dữ liệu quốc tế IDG bình chọn. Nhà băng còn 5 năm liên tục nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam (2015-2020) do tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Thanh Di