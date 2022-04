BIDV tổ chức giải chạy online

Năm 2021, giải chạy BIDVRun - Cho cuộc sống Xanh thu hút 28.400 vận động viên tham gia với tổng số 1,4 triệu km thành tích. Tương ứng, BIDV dành hơn 5,6 tỷ đồng xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ và trồng 64.000 cây xanh thực hiện chương trình "1 triệu cây xanh" do BIDV phát động. Đến ngày 30/3/2022, thực hiện cam kết của giải chạy, BIDV đã thưc hiện trồng mới 72.252 tại nhiều địa phương trên cả nước như Phú Thọ, Yên Bái, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh... Đồng thời, căn nhà cộng đồng tránh lũ đầu tiên do BIDV tài trợ chi phí xây dựng đã được khánh thành tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Để tham gia giải chạy, tải ứng dụng BIDVRUN trên kho ứng dụng App Store và Google Play. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://bidvrun.com và fanpage Tết ấm cho người nghèo.