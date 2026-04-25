BIDV thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời ký kết ba thỏa thuận hợp tác, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, ngày 23/4.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc là một trong chuỗi sự kiện đối ngoại và kinh tế quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc.

Tại diễn đàn, Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm đã cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam như Samsung, LG, SK, Lotte, PVN, EVN, THACO, Sun Group... thảo luận về cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng đại diện doanh nghiệp hai nước dự Tọa đàm bàn tròn. Ảnh: BIDV

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Ngọc Lâm cho biết BIDV hiện đang cung cấp toàn diện dịch vụ tài chính cho hơn 10.500 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, trong đó có gần 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc. Với Hana Bank là cổ đông chiến lược nắm giữ gần 15% cổ phần, BIDV có nền tảng quan hệ vững chắc để đồng hành cùng nhà đầu tư Hàn Quốc xuyên suốt toàn giai đoạn đầu tư và hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, BIDV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định là ngân hàng quyết toán dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt - Hàn, đồng thời cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, góp phần đẩy mạnh kết nối tài chính, giao thương và tối ưu hóa trải nghiệm cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tại tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, BIDV đã ký biên bản ghi nhớ với 3 đối tác Hàn Quốc nhằm thiết lập nền tảng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực hạ tầng và bất động sản cao cấp.

Cụ thể, BIDV cùng Hana Bank và KIND ký thỏa thuận hợp tác nhằm cung cấp các giải pháp tài chính cho các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam. Theo đại diện ngân hàng, hợp tác này góp phần mở rộng dư địa phát triển trong lĩnh vực hạ tầng, đồng thời củng cố quan hệ đối tác giữa các bên.

Song song, BIDV cũng ký kết MOU với GS Engineering & Construction để cung cấp giải pháp tài chính cho dự án Zeit River Thủ Thiêm, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong các kế hoạch phát triển tại thị trường Việt Nam.

Với iMarket Korea, BIDV tập trung vào hoạt động tư vấn, kết nối đầu tư và cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng cho dự án Khu công nghiệp K-Tech tại Phú Thọ, cũng như các dự án khác của doanh nghiệp tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Đại diện Lãnh đạo BIDV, Hana Bank và KIND ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: BIDV

Bên lề diễn đàn, gian hàng của BIDV thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời trao đổi trực tiếp với các tập đoàn về nhu cầu đầu tư.

Đại diện BIDV cho biết, ngân hàng mong muốn trở thành điểm tựa tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc để cùng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam và tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

Minh Ngọc