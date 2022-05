BIDV ra mắt gói sản phẩm với nhiều ưu đãi

Gói sản phẩm "Đồng hành" thiết kế cho dịch vụ vay vốn, tiền gửi; ưu đãi dành cho mỗi khách hàng đến 3,2 triệu đồng, kéo dài hết ngày 31/12.

Đại diện ngân hàng cho biết, BIDV mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình thực hiện ước mơ, những cột mốc quan trọng. Vì vậy, nhà băng đã thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ "Đồng hành" cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống để khách hàng lựa chọn.

Ba gói dịch vụ tiêu biểu gồm: Đồng hành Ước mơ, Đồng hành Vươn xa, Đồng hành Vững bước. Trong đó, gói Đồng hành Ước mơ phù hợp với khách hàng (hoặc người thân) có nhu cầu tích lũy, vay vốn dành cho tương lai học vấn toàn diện; cung cấp thêm phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi và an toàn.

Các sản phẩm trong gói gồm tiền gửi tích lũy ước mơ, cho vay sinh viên, bảo hiểm an ninh mạng, thẻ ghi nợ nội địa hoặc quốc tế. Khách hàng nhận ưu đãi khi đăng ký sử dụng combo lên tới 130.000 đồng cùng nhiều hình thức miễn, giảm, hoàn phí.

Đơn vị thiết kế nhiều gói dịch vụ giúp khách hàng tối ưu tài chính. Ảnh: BIDV

Gói Đồng hành Vươn xa phù hợp với khách hàng có nhu cầu tích lũy cho tương lai; cung cấp thêm các quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện và phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, an toàn. Người dùng có thể sử dụng các dịch vụ tiền gửi tích lũy An Phú Gia, thanh toán hóa đơn tự động định kỳ, bảo hiểm sức khỏe (BIC Health Care), bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An), thẻ tín dụng Visa hạng Classic hoặc Gold. Ưu đãi khi đăng ký sử dụng combo lên tới 300.000 đồng và nhiều ưu đãi miễn, giảm, hoàn phí.

Cuối cùng là Đồng hành Vững bước với các giải pháp tài chính toàn diện, hiện đại và đẳng cấp nhằm gia tăng tài sản; cung cấp quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trọn đời. Ngân hàng mang đến các dịch vụ như chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm Nhân thọ, thẻ tín dụng Visa hạng Platinum hoặc Infinite, cho vay mua nhà, tiền gửi tích lũy online. Khách đăng ký gói nhận ưu đãi 2,7 triệu đồng và miễn, giảm, hoàn phí.

Để tham gia gói sản phẩm, khách hàng cần sử dụng BIDV SmartBanking. Khách hàng đăng ký mới dịch vụ được nhận thêm 65.000 đồng vào tài khoản; ưu đãi đến hết 30/6.

Người dùng có thể thay đổi dịch vụ giữa các gói để phù hợp nhu cầu và tính toán giá trị ưu đãi nhận được, xem tại đây. Ảnh: BIDV

Với việc xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ mang tính dài hạn, BIDV mong muốn giúp khách hàng ưu các nhu cầu về tài chính cá nhân. Chương trình triển khai đến hết 31/12 với tổng ưu đãi cho khách hàng lên tới 3,2 triệu đồng mỗi người.

Minh Huy