BIDV ra mắt giải pháp quản lý bán hàng Direct Shop

BIDV ra mắt Direct Shop - giải pháp tích hợp trên ứng dụng ngân hàng số, cung cấp hơn 60 tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ, startup và hộ kinh doanh.

Direct Shop được thiết kế với hệ sinh thái các tính năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp, từ khâu quản lý cửa hàng, nhân sự, đơn hàng đến xuất hóa đơn và theo dõi doanh thu. Người dùng có thể khởi tạo cửa hàng trực tuyến ngay trên ứng dụng BIDV Direct, phân quyền tài khoản theo từng vị trí như quản lý, kế toán hoặc nhân viên bán hàng. Dữ liệu về sản phẩm và khách hàng được lưu trữ tập trung, khoa học, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi người mua và triển khai các chiến dịch marketing trúng đích.

Ở khâu bán hàng, hệ thống hỗ trợ xử lý đơn hàng linh hoạt, chấp nhận đa dạng phương thức thanh toán, từ tiền mặt đến chuyển khoản qua mã QR. Một trong những tính năng đáng chú ý của Direct Shop là khả năng tự nhận diện và đối soát các hóa đơn đã thanh toán qua QR, giúp kế toán tiết kiệm 80% thời gian kiểm tra, hạn chế sai sót.

Giải pháp Direct Shop được tích hợp trên ứng dụng BIDV Direct. Ảnh: BIDV

Đồng thời, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi doanh thu và lợi nhuận thông qua hệ thống bảng báo cáo trực quan theo thời gian thực, nắm bắt tình hình bán hàng, mặt hàng được ưa chuộng hoặc khung giờ cao điểm. Những dữ liệu này là cơ sở để chủ cửa hàng đưa các quyết định, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy bán phù hợp.

Với các cửa hàng truyền thống, Direct Shop hỗ trợ liên kết và quản lý bán hàng qua thiết bị loa thông báo (Soundbox), để xác nhận giao dịch bằng âm thanh khi nhận tiền, nhằm hạn chế rủi ro từ việc quét nhầm mã QR hoặc sai sót trong đối soát. Ngoài ra, hệ thống tích hợp tính năng xuất hóa đơn điện tử tự động, góp phần đơn giản hóa quy trình và đáp ứng các quy định hiện hành.

Nhân dịp ra mắt, BIDV cho biết sẽ miễn phí sử dụng Direct Shop trọn đời cho khách hàng doanh nghiệp đăng ký dùng sản phẩm, áp dụng đến hết ngày 30/6. Khách hàng là hộ kinh doanh chuyển đổi doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp mới thành lập mở tài khoản BIDV Direct, sẽ được tặng bộ Kit khởi nghiệp với nhiều quà tặng như: chữ ký số doanh nghiệp, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử...giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nhân lực ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Minh Ngọc