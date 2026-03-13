BIDV nhận hai giải thưởng từ The Asian Banker

BIDV được vinh danh 2 hạng mục tại lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2026 do tạp chí The Asian Banker tổ chức, ngày 12/3, tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Cụ thể, BIDV nhận hai giải thưởng gồm "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" và "Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Đây là lần thứ 11 nhà băng được trao danh hiệu Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam.

Theo The Asian Banker, giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam" được trao dựa trên các tiêu chí như quy mô khách hàng, năng lực số hóa, chất lượng sản phẩm và tốc độ tăng trưởng bán lẻ.

Lãnh đạo BIDV nhận giải "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam". Ảnh: BIDV

Với chiến lược phát triển bán lẻ lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh, năm 2025, BIDV ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật trong mảng bán lẻ. Quy mô tín dụng bán lẻ và huy động vốn từ khách hàng cá nhân đều vượt 1,1 triệu tỷ đồng, đưa ngân hàng trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt mốc này ở cả hai chỉ tiêu. Nền khách hàng cá nhân tiếp tục mở rộng với hơn 26 triệu khách hàng, trong đó hơn 84% giao dịch qua các kênh số.

Song song với việc tăng quy mô, ngân hàng phát triển các giải pháp tài chính phù hợp cho từng nhóm khách hàng, từ người trẻ, tiểu thương, người hưu trí đến nhóm khách hàng cao cấp.

Ở phân khúc tiểu thương và hộ kinh doanh, BIDV triển khai giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng BIDV SmartBanking, giúp người dùng quản lý doanh thu, dòng tiền, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số và chuyển đổi mô hình thuế theo quy định mới.

Với khách hàng trẻ và đại chúng, ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và tín dụng xanh. Nổi bật là gói vay mua nhà cho người dưới 35 tuổi quy mô 40.000 tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi, nhằm hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa mục tiêu an cư theo chủ trương của Chính phủ.

Ở phân khúc khách hàng giàu có, BIDV hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước triển khai các chương trình dịch vụ đặc quyền như Women & Wealth, Next Gen, Top VIP, hướng tới cung cấp giải pháp tài chính và phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với phát triển sản phẩm, BIDV xác định công nghệ và hạ tầng số là nền tảng chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025, ngân hàng liên tục nâng cấp các nền tảng công nghệ và mở rộng hệ sinh thái tiện ích số. Đáng chú ý là BIDV SmartBanking phiên bản X được cải tiến với ba nâng cấp chính: thiết kế lại trải nghiệm người dùng với hai giao diện Ngọc lục bảo và Ngọc trai; tích hợp AI/ML để cá nhân hóa dịch vụ theo hành vi khách hàng; đồng thời bổ sung nhiều tiện ích như đầu tư tự động, vay ứng lương, mở thẻ trực tuyến và quản lý tài chính cá nhân.

Ngân hàng cũng ra mắt phiên bản mới của BIDV Home, nền tảng số kết nối khách hàng, chủ đầu tư, ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan trong lĩnh vực bất động sản và ô tô. Hệ sinh thái này cho phép số hóa toàn bộ hành trình từ tìm kiếm sản phẩm, đặt mua, đăng ký vay vốn đến theo dõi tiến độ khoản vay, giúp đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng và mở rộng cơ hội hợp tác cho các đối tác trong hệ sinh thái.

Lãnh đạo BIDV nhận giải Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: BIDV

Trong khuôn khổ giải thưởng, sản phẩm tiền gửi online của BIDV cũng được The Asian Banker trao danh hiệu "Best Deposit Product in Asia Pacific" - Sản phẩm tiền gửi tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ban tổ chức, giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong việc phổ cập thói quen tiết kiệm trực tuyến của người dân. Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trên BIDV SmartBanking cho phép khách hàng lựa chọn nhiều hình thức gửi, như gửi cố định hoặc rút gốc linh hoạt, nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ. Khách hàng cũng có thể sử dụng các tiện ích như vay cầm cố online hoặc chuyển nhượng khoản tiết kiệm khi cần chi tiêu.

Bên cạnh chức năng tiết kiệm, ngân hàng phát triển thêm các tiện ích như gửi góp tích lũy cho mục tiêu mua nhà, du học hoặc tự động đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán.

Theo BIDV, nhờ các tiện ích số, tiền gửi qua kênh số của ngân hàng tăng hơn 50% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025, góp phần thúc đẩy thói quen tiết kiệm trực tuyến và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính số tới nhiều phân khúc khách hàng.

(Nguồn: BIDV)