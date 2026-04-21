BIDV MetLife đạt doanh thu phí bảo hiểm hơn 2.100 tỷ đồng

Năm 2025, BIDV MetLife ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm hơn 2.137 tỷ đồng, tăng 29,9% so với năm trước, đồng thời chi trả trên 121 tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng.

Theo báo cáo tài chính, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đến từ cả hai nguồn chính là khai thác mới và tái tục hợp đồng. Doanh thu phí khai thác mới đạt hơn 917 tỷ đồng, tăng 83,5% so với năm 2024, trong khi doanh thu phí tái tục đạt hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 6,6%, phản ánh mức độ duy trì hợp đồng ổn định của khách hàng hiện hữu.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, quy mô hoạt động của BIDV MetLife tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp phục vụ hơn 118.000 khách hàng trên toàn quốc, thông qua 1.103 chi nhánh và phòng giao dịch của BIDV, cùng hơn 9.300 nhân sự được cấp phép tư vấn bảo hiểm.

Cán bộ nhân viên BIDV MetLife tại lễ tổng kết năm 2025. Ảnh: BIDV MetLife

Song song, BIDV MetLife tiếp tục thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm - yếu tố cốt lõi trong cam kết với khách hàng. Trong năm 2025, công ty đã chi trả hơn 121 tỷ đồng cho hơn 22.000 trường hợp, bao gồm các quyền lợi về sức khỏe, bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ tài chính trước rủi ro. Trong một số trường hợp, quyền lợi bảo hiểm chi trả từ trăm triệu đồng đến hơn một tỷ đồng đã giúp khách hàng có thêm nguồn lực tài chính để ổn định cuộc sống sau biến cố.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc duy trì số lượng hồ sơ chi trả ở mức cao phản ánh nhu cầu bảo vệ ngày càng rõ nét, đồng thời đặt ra yêu cầu về tốc độ xử lý và tính minh bạch. "Đảm bảo chi trả đúng cam kết không chỉ là nghĩa vụ hợp đồng, mà còn là nền tảng xây dựng niềm tin với khách hàng", đại diện công ty nói.

BIDV MetLife chi trả quyền lợi cho khách hàng. Ảnh: BIDV MetLife

Tăng trưởng năm 2025 của thương hiệu chủ yếu đến từ việc mở rộng kênh phân phối qua hệ thống ngân hàng. Lợi thế hơn 1.100 điểm giao dịch của BIDV cùng mạng lưới hơn 9.300 tư vấn viên đã giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng và cải thiện hiệu quả bán hàng. Thông qua kênh này, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được đẩy mạnh phân phối, trở thành động lực chính đóng góp vào mức tăng 83,5% của doanh thu khai thác mới.

Năm qua, BIDV MetLife định hướng phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn. Hệ sinh thái "Chủ động tương lai" cho phép khách hàng điều chỉnh mức phí, quyền lợi bảo vệ và kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn. Các sản phẩm bổ trợ như bệnh hiểm nghèo, viện phí, tai nạn cũng được tích hợp nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ. Bên cạnh đó, sản phẩm có quyền lợi miễn đóng phí, ra mắt từ tháng 3/2026, hỗ trợ khách hàng duy trì hiệu lực hợp đồng khi gặp rủi ro.

Tư vấn viên của BIDV MetLife hỗ trợ tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: BIDV MetLife

Song song, doanh nghiệp triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe "An thể chất - Vững tương lai", tích hợp các tiện ích như tư vấn sức khỏe, theo dõi thể trạng và chăm sóc định kỳ, kết hợp quy trình số hóa để rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong thời gian tới, BIDV MetLife cho biết sẽ tiếp tục tận dụng kênh bancassurance để mở rộng quy mô khách hàng, đồng thời phát triển các dịch vụ gắn với chăm sóc sức khỏe nhằm gia tăng giá trị dài hạn. Đây là một phần trong chiến lược "New Frontier - Bứt phá giới hạn mới", tập trung vào cá nhân hóa sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Minh Ngọc