BIDV lãi kỷ lục hơn 36.000 tỷ đồng

BIDV - nhà băng có quy mô tài sản lớn nhất thị trường - vừa báo lãi trước thuế 36.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 12% so với năm ngoái.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - thuộc Big4 ngân hàng quốc doanh - vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025. Bên cạnh lợi nhuận kỷ lục, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của BIDV ở mức 1,01%, thấp hơn Vietcombank và nhiều nhà băng tư nhân khác. Còn nếu xét về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), con số này của BIDV đạt 19,02%, nằm trong top đầu ngành.

Tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về quy mô tài sản tại Việt Nam.

Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%.

Kết thúc 2025, vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng mẹ của BIDV đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19%. Vốn điều lệ đạt trên 70.000 tỷ đồng. Nhà băng này nộp ngân sách hơn 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối công ty con trên 1.490 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết hơn 1.470 tỷ đồng.

Nhà băng này cho biết năm qua chủ động tiết giảm chi phí, giảm thu nhập hơn 5.600 tỷ đồng để hạ lãi suất cho vay. Theo đó, BIDV hỗ trợ gần 400.000 khách hàng với mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% một năm, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên 7/1, cổ phiếu BID của nhà băng này tăng mạnh hơn 5% so với phiên trước, hiện giao dịch quanh vùng 40.900 đồng một cổ phiếu.

Quỳnh Trang