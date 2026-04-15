BIDV kết nối hệ thống chuyển mạch ngành chứng khoán

BIDV vận hành hệ thống giao tiếp nghiệp vụ điện tử với các công ty chứng khoán thông qua nền tảng chuyển mạch của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), từ ngày 13/3.

Hệ thống chuyển mạch VSDC được thiết kế nhằm tự động hóa việc trao đổi nghiệp vụ giữa ngân hàng lưu ký giám sát và các công ty chứng khoán. Giải pháp giúp nâng cao tốc độ xử lý, tăng độ chính xác, minh bạch trong xác nhận số dư, đồng thời hỗ trợ thông báo kết quả giao dịch của khách hàng. Với việc hoàn tất kết nối, BIDV trở thành ngân hàng lưu ký nội địa đầu tiên triển khai hệ thống này.

BIDV thuộc nhóm "big4" ngân hàng tại Việt Nam. Ảnh: BIDV

Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống BIDV đã xử lý hơn 3.000 điện giao tiếp. Đại diện ngân hàng cho biết, kết quả này đến từ sự phối hợp giữa ngân hàng với cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán, xuyên suốt từ khâu phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp đến triển khai thực tế, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện, BIDV cung cấp dịch vụ cho khoảng 90% các công ty quản lý quỹ và hơn 55% các quỹ đầu tư trên thị trường, với tổng giá trị tài sản lưu ký (AUC) ước đạt trên 868.000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, duy trì năng lực vận hành và vị thế trong khối ngân hàng lưu ký giám sát nội địa.

