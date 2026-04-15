BIDV huy động thành công khoản vay bền vững 250 triệu USD

BIDV, ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Canada và các đối tác công bố huy động thành công Khoản vay bền vững trung dài hạn trị giá 250 triệu USD, ngày 13/4.

Đây là khoản vay hợp vốn với sự tham gia của nhiều tổ chức như: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), JICA, Chính phủ Canada và một số ngân hàng thương mại Đài Loan (Taipei Fubon, Cathay United Bank, CTBC); trong đó, ADB làm đầu mối thu xếp vốn.

Khoản vay được hình thành từ Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về tài chính bền vững giữa BIDV và ADB, ký kết trong khuôn khổ Hội nghị COP28. Đến tháng 3/2026, BIDV đã hoàn tất việc rút vốn.

Nguồn vốn này dự kiến được phân bổ cho các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đại diện BIDV, việc huy động thành công khoản vay cho thấy năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế.

Một phần trong gói vay là khoản tài trợ ưu đãi 20 triệu USD từ Quỹ Khí hậu và Thiên nhiên Canada dành cho khu vực tư nhân tại châu Á (CANPA). Quỹ này thành lập năm 2024, do ADB quản lý, với tổng giá trị cam kết 360 triệu đô la Canada từ Chính phủ Canada.

Đại diện các đơn vị tại Lễ công bố khoản vay. Ảnh: BIDV

Ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, đánh giá hợp tác này thể hiện mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Canada và Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy các ưu tiên như ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng bao trùm và phát triển ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết khoản vay giúp ngân hàng triển khai kịp thời nguồn vốn ưu đãi tới các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ.

"Hợp tác này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới theo hướng bền vững và bao trùm hơn, dựa trên các trụ cột như kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn", ông Lâm nhấn mạnh.

Theo các bên tham gia, nông nghiệp xanh, kinh tế tư nhân tại Việt Nam, mặc dù được xác định là những ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam, nhưng vẫn là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đối với các ngân hàng thương mại.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á, ông Bhargav Dasgupta, cho rằng giao dịch này góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa ADB và BIDV, đồng thời thúc đẩy tài chính bền vững, đồng hành cùng mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 của Việt Nam.

"Việc kết hợp nguồn vốn thương mại và vốn ưu đãi, cùng những hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp BIDV triển khai hiệu quả nguồn vốn vay tới các khách hàng, dự án đủ điều kiện, mở rộng tài trợ cho nông nghiệp, hướng tới một nền kinh tế bền vững", đại diện ADB chia sẻ.

Thành lập năm 1957, BIDV là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn tại Việt Nam với 175 chi nhánh và 927 phòng giao dịch trong nước, 1 chi nhánh và 4 văn phòng đại diện tại nước ngoài. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng có tổng tài sản khoảng 3,26 triệu tỷ đồng, phục vụ hơn 22 triệu khách hàng cá nhân và 500.000 doanh nghiệp, hợp tác với hơn 2.300 định chế tài chính tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt hơn 82.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 3,5% tổng dư nợ, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và hạ tầng thân thiện môi trường.

Trong khi đó, ADB là ngân hàng đa phương thành lập năm 1966, hiện có 69 thành viên, hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Minh Ngọc