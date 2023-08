Số lượng người siêu giàu tăng nhanh đã kéo theo nhu cầu đầu tư đa dạng, duy trì sự thịnh vượng cho các thế hệ kế thừa tiếp theo. Họ mong muốn tìm kiếm những nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp mang đến các giải pháp đầu tư, hoạch định gia sản hiệu quả và bền vững. Do đó, Private Banking ra đời, là dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành riêng cho các khách hàng có tài sản lớn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ bảo hiểm, đầu tư đến quản lý tài sản, kế hoạch thừa kế và chuyển giao tài sản cho tới các nhu cầu hoạch định cuộc sống như cư trú, y tế, thuế...

Lý giải về việc hợp tác cùng một trong những gia tộc hàng đầu thế giới, đại diện BIDV cho biết, xuất phát từ nhu cầu được phục vụ của nhóm người giàu ngày càng cao tại Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam có hơn 1.000 người siêu giàu (tài sản ròng cá nhân từ 30 triệu USD), tăng gần gấp đôi so với năm 2017, theo báo cáo Thịnh vượng vừa được tập đoàn tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh) phát hành. Cụ thể, từ 583 người siêu giàu năm 2017, đã tăng lên 1.059 người năm ngoái, tương đương tăng 82%. Knight Frank dự báo đến năm 2027, con số này sẽ gần chạm mốc 1.300, thêm 22% so với hiện tại và tương đương mức tăng 122% trong 10 năm.

Ông Christophe Caspar, thành viên Ban điều hành, Tổng giám đốc Quản lý tài sản toàn cầu của tập đoàn Edmond de Rothschild bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam trong những năm tới. Vị này cũng cho biết, BIDV là đối tác lý tưởng để Edmond de Rothschild hợp tác, mang tới khách hàng cơ hội đầu tư hiệu quả.

"Các giá trị BIDV đang hướng tới cũng tương đồng với các giá trị của Edmond de Rothschild. Sự hợp tác giữa hai tổ chức cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các khách hàng cao cấp, thúc đẩy thay đổi trong tương lai của ngành tài chính Việt Nam", ông Christophe Caspar, đại diện Edmond de Rothschild cho biết.

Bên cạnh đó, cú đúp giải thưởng "Dịch vụ ngân hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam" và "Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam" năm 2022 do tạp chí The Asian Banker bình chọn cũng là điểm sáng trên con đường trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Top 100 ngân hàng tại châu Á.

Kết thúc cuối Quý II, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 2,12 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường. Tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,36% so với đầu năm. Hoạt động tín dụng ghi nhận mức tăng khá so với bình quân ngành ngân hàng, dư nợ tín dụng tăng 6,93% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 7,02%.