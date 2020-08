BIDV hỗ trợ lãi suất cho khách hàng trong dịch

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mở rộng quy mô gói vay "Đồng hành, vươn xa" lên 40.000 tỷ đồng và giảm lãi suất vay vốn.

Theo đó, từ ngày 5/8 đến 31/12, khi vay vốn, khách hàng sẽ hưởng lãi suất ưu đãi hơn với kỳ hạn linh hoạt. Cụ thể, kể từ thời điểm giải ngân lần đầu, ngân hàng áp dụng mức lãi từ 7,2% một năm với gói 6 tháng, gói 12 tháng lãi suất sẽ từ 7,6% một năm. Với gói 18 tháng kể từ thời điểm giải ngân, lãi suất sẽ từ 8,1% một năm, gói 24 tháng lãi sẽ là 8,5% một năm và từ 9,2% một năm với gói 36 tháng.

Lãi suất thực tế áp dụng theo từng chi nhánh BIDV. Riêng gói 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng chỉ áp dụng với khách vay nhu cầu nhà ở đích thực, không phục vụ nhu cầu kinh doanh hay đầu tư.

Chính sách mở rộng gói vay và giảm lãi suất giúp khách hàng vượt qua khó khăn trong Covid-19.

Chương trình áp dụng với các khoản vay giải ngân mới, thời hạn vay tối thiểu 36 tháng, trong thời gian hiệu lực của chương trình. Đồng thời, ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất giảm từ 0,1-0,2% một năm (tùy kỳ hạn) nhằm hỗ trợ tối đa khách hàng trong thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng Covid-19.

Các khách hàng cá nhân vay vốn trung dài hạn cho sản xuất kinh doanh, nhu cầu nhà ở đích thực, vay mua ôtô, tiêu dùng đảm bảo bằng bất động sản thỏa mãn điều kiện liên quan của BIDV đều được áp dụng lãi suất ưu đãi trong chương trình này. Theo đại diện BIDV, gói vay "Đồng hành, vươn xa" tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu nhà, xe hay vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi tình hình kinh tế chưa khởi sắc bởi đại dịch.

Ngoài ra, nhà băng còn tung nhiều ưu đãi dành cho người vay vốn trong thời gian này. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận ngay một triệu đồng khi vay vốn và đăng ký bảo hiểm BIC-Bình An. Nhà băng miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử, tặng đến 0,6% một năm lãi suất khi gửi tiền online, giảm hơn 70% phí chuyển tiền trực tuyến ngoài hệ thống. Khách hành còn nhận ngay 100% giá trị thẻ nạp, tối đa 100.000 đồng mỗi khách hàng khi đăng ký mới và nạp tiền điện thoại trên BIDV SmartBanking.

Với những nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong thời gian qua, BIDV đã được trao giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam trong bốn năm liên tiếp 2016, 2017, 2018 và 2019. Giải thưởng do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn. Nhà băng còn nhận giải Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Thanh Di