BIDV hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với các quy định thuế mới

Trước yêu cầu thuế mới, BIDV đã triển khai nhiều chiến dịch, cử cán bộ nhân viên xuống địa bàn hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng tính năng MyShop Pro để quản lý dòng tiền và tuân thủ quy định thuế.

Tại cửa tiệm kim khí của bà Hoàng Ngân ở phường Việt Hưng (Hà Nội), việc quản lý cửa hàng nay gói gọn trong một chiếc điện thoại thông minh. Hàng hóa được thiết lập thành danh mục, doanh thu và dòng tiền hiển thị theo thời gian thực, thay cho cách ghi chép rời rạc trước đây.

Bà Ngân cho biết, chỉ vài tháng trước, hoạt động kinh doanh của gia đình vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ và những cuốn sổ tay dày cộp. Giá bán "nằm trong đầu", công nợ của khách quen ghi chi chít, nhiều chỗ gạch xóa. Các phiếu nhập hàng viết tay được kẹp rời rạc, mỗi lần có hàng về lại thêm một tờ giấy mới, khiến việc tổng hợp, đối chiếu số liệu vừa mất thời gian vừa dễ sai sót.

"Từ khi có quy định thuế mới, tôi buộc phải học cách sử dụng các ứng dụng quản lý số. Ban đầu khá lúng túng, nhưng sau khi được cán bộ ngân hàng BIDV hướng dẫn sử dụng ứng dụng MyShop Pro trên điện thoại, tôi thấy đơn giản hơn rất nhiều", bà Ngân chia sẻ.

Nhân viên BIDV hỗ trợ các hộ kinh doanh sử dụng MyShop Pro. Ảnh: BIDV

Còn với An Nhiên Café, chuỗi 10 quán cà phê tại TP HCM, quá trình chuyển đổi này đã được chủ động triển khai sớm. Anh Sinh Phạm, Founder chuỗi An Nhiên Café cho biết, hệ thống sổ sách kế toán và quản trị nội bộ đã được thiết lập từ trước đó, giúp kiểm soát chặt chẽ tồn kho, doanh thu, giá vốn và dòng hàng nhập - xuất hàng ngày. "Điều này xuất phát từ nhu cầu cốt lõi là cần con số chính xác để quản trị hằng ngày", anh Sinh Phạm nhấn mạnh.

Khi thuế chuyển sang hình thức kê khai, cùng với những thay đổi về ngưỡng doanh thu chịu thuế và biểu mẫu theo quy định pháp luật, An Nhiên Café đã chủ động cập nhật thông tin và tìm kiếm các công cụ hỗ trợ quản lý. Tuy vậy, theo anh Sinh Phạm, không ít hộ kinh doanh vẫn gặp khó trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và mô hình vận hành, đặc biệt trong bối cảnh các hướng dẫn thực thi đang tiếp tục hoàn thiện.

Nắm bắt nhu cầu này, đội ngũ cán bộ ngân hàng, trong đó có BIDV, đã trực tiếp tiếp cận nhiều hộ kinh doanh để hướng dẫn làm quen với phương thức quản lý và nghĩa vụ tuân thủ mới. Song song đó, ngân hàng triển khai các chương trình hỗ trợ như "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai" và chương trình "Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế", bắt đầu từ ngày 1/1.

BIDV triển khai nhiều chiến dịch, đến tận cơ sở hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: BIDV

Bà Lê Thị Thanh Yên, Phó Giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV cho biết, ngân hàng đã tích hợp tính năng MyShop Pro trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, hỗ trợ hộ kinh doanh theo dõi thu - chi, doanh thu, công nợ và kết nối hóa đơn điện tử trên cùng một nền tảng. Đặc biệt, tính năng AI thông minh của MyShop Pro cho phép quét hóa đơn nhập hàng, tự động nhận diện và cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý.

Danh mục hàng hóa, giá vốn, giá bán và dòng tiền được số hóa, đồng thời tổng hợp thành các báo cáo phục vụ quản lý nội bộ và kê khai thuế. Việc xuất hóa đơn điện tử hay theo dõi công nợ vì thế trở nên thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng thất lạc hoặc sai lệch số liệu.

"Tính năng này đóng vai trò như một "trợ lý tài chính" 24/7 hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, giúp kết nối liền mạch giữa ngân hàng - cơ quan thuế - hộ kinh doanh", bà Yên chia sẻ.

Hiện BIDV đang nắm giữ tổng tài sản dẫn đầu thị trường, với hơn 3 triệu tỷ đồng, phục vụ hơn 24 triệu khách hàng cá nhân và là đối tác chiến lược của hơn 500.000 tổ chức, doanh nghiệp. Ngân hàng kỳ vọng, bộ giải pháp này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế đúng quy định, chuẩn hóa dòng tiền và sổ sách, từ đó tự tin mở rộng hoạt động, nâng tầm quy mô và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Ngọc