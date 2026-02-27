BIDV hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản

BIDV giới thiệu giải pháp tích hợp trên nền tảng số nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản theo quy định từ ngày 1/3.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tài khoản ngân hàng dùng cho hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đứng tên hộ kinh doanh và trùng khớp với tên trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch trong giao dịch tài chính, hỗ trợ quản lý thuế, hóa đơn và dòng tiền của hộ kinh doanh.

Với hướng dẫn mới, hộ kinh doanh không tiếp tục sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ cho các khoản thu - chi liên quan đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Toàn bộ giao dịch phải thực hiện qua tài khoản mang tên hộ kinh doanh.

Việc thống nhất thông tin giữa tài khoản ngân hàng và đăng ký kinh doanh giúp xác định rõ chủ thể giao dịch, thuận lợi khi đối soát doanh thu, chi phí, đồng thời phục vụ kê khai, quyết toán thuế. Thực tế, để hóa đơn đầu vào được chấp nhận, các thông tin như mã số thuế, tên đơn vị và tài khoản nhận tiền cần trùng khớp với đơn vị phát hành hóa đơn.

Cán bộ BIDV tư vấn cho hộ kinh doanh. Ảnh: BIDV

Theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính năm 2025, nhóm hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai, đặc biệt các trường hợp có doanh thu trên 200 triệu đồng mỗi năm, thuộc diện phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ. Nhóm này đồng thời phải thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ và thanh toán qua ngân hàng.

Trước yêu cầu chuyển đổi, nhiều ngân hàng thương mại triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng mở tài khoản đúng tên, đúng mục đích sử dụng, đồng thời tư vấn quy trình giao dịch phù hợp đặc thù kinh doanh.

Đại diện BIDV cho biết đã tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng đồng thời tài khoản hộ kinh doanh và tài khoản cá nhân chủ hộ trên cùng một nền tảng, với một tên đăng nhập.

Cán bộ BIDV hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng MyShop Pro. Ảnh: BIDV

Giải pháp cho phép theo dõi dòng tiền thu - chi, quản lý giao dịch thanh toán, đồng thời kết nối các tiện ích như mã QR, loa thông báo thanh toán và hóa đơn điện tử. Ngân hàng này đang triển khai miễn phí sử dụng MyShop Pro cho khách hàng đăng ký đến 30/6; ưu đãi khi sử dụng loa thanh toán; miễn phí 6 tháng hóa đơn điện tử và chữ ký số đến 31/3.

Trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa hoạt động tài chính ngày càng rõ ràng, việc tách bạch tài khoản và ứng dụng công cụ quản lý số được xem là bước đi giúp hộ kinh doanh nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi khi mở rộng quy mô hoặc hợp tác với doanh nghiệp.

(Nguồn: BIDV)