BIDV được The Asian Banker vinh danh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lần thứ 7 nhận giải "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Best Retail Bank".

Giải thưởng do tạp chí The Asian Banker bình chọn và tổ chức trao giải trực tuyến ngày 24/3. Đây là lần thứ 7, BIDV nhận giải thưởng này. Qua đó, khẳng định nỗ lực của nhà băng trong việc cung cấp cho khách hàng cá nhân sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, ứng dụng công nghệ với nhiều tiện ích.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022. Ảnh: BIDV

Trong bối cảnh năm 2021 nhiều thách thức, BIDV cũng đánh dấu sự chuyển mình thông qua việc xác định chiến lược tập trung vào hoạt động ngân hàng bán lẻ và chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là số hóa các mặt hoạt động và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Điểm nhấn là hành trình trải nghiệm số của khách hàng qua việc đồng nhất đa nền tảng trên kênh ngân hàng số phiên bản SmartBanking thế hệ mới, được ra mắt vào tháng 3/2021.

SmartBanking thế hệ mới mang đến những trải nghiệm công nghệ xác thực eKYC và loạt tính năng giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng. Người dùng có thể gửi tiền online trong thời gian ngắn hoặc trải nghiệm vay vốn online chỉ trong 3 phút. Khách hàng có nhu cầu đầu tư có thể mua bảo hiểm, mở tài khoản chứng khoán online ngay trên SmartBanking, cùng nhiều tiện ích khác như tích điểm đổi quà Memberships Rewards... BIDV cũng là một trong những ngân hàng có kết nối với nhiều công ty Fintech nhất Việt Nam với 35/46 công ty.

Bên cạnh đó, BIDV còn chú trọng các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng. Trong năm 2021, BIDV triển khai chương trình tín dụng đặc biệt "Đồng hành cùng ngành Y" nhằm tri ân những cán bộ y tế tuyến đầu trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát đỉnh điểm trên toàn quốc. Tính đến hết tháng 2/2022, chương trình đã hỗ trợ 113.400 khách hàng.

Ngoài giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam năm 2022", BIDV từng nhận giải "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu" 5 năm liên tiếp (từ 2016-2020) và "Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu năm 2020" do VNBA và IDG phối hợp bình chọn.

Best Retail Bank - Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam thuộc hệ thống giải thưởng "The Asian Banker Vietnam Country Awards 2022". Hàng năm, The Asian Banker thực hiện đánh giá hơn 300 ngân hàng và tổ chức dịch vụ tài chính bán lẻ phi ngân hàng tại hơn 42 quốc gia để trao giải thưởng này...

An Nhiên