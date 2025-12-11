BIDV đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

BIDV phát triển ứng dụng quản lý bán hàng, hỗ trợ hộ kinh doanh theo dõi thu chi, xuất hóa đơn trên cùng một nền tảng, giảm gánh nặng chi phí khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai.

Từ ngày 1/1/2026, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai. Quy định mới được xem là bước tiến quan trọng hướng đến quản lý thuế minh bạch, nhưng cũng tạo ra không ít áp lực cho các hộ kinh doanh nhỏ vốn quen ghi chép thủ công.

Tại Hà Nội, bà Nguyễn Vân Chi, chủ quán bún dọc mùng trên phố Yên Ninh, cho biết cửa hàng tận dụng không gian nhà để buôn bán, nhiều chi phí nhỏ lẻ, doanh thu không cao nên gần như không ghi chép sổ sách, hóa đơn.

Tương tự bà Chi, ông Lê Văn Thành - một tiểu thương ở chợ Thành Công nói tiểu thương kinh doanh nhỏ hầu như không hiểu biết về thuế. Ông lo lắng sẽ có thể sai sót vì không quen thủ tục, mong tìm được kênh hỗ trợ triển khai theo quy định mới.

Trước những lo ngại của hộ kinh doanh, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó tổng thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết hiện các ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm đã phát triển nhiều công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh bóc tách dòng tiền, hạn chế sai sót, giảm gánh nặng sổ sách.

Trong đó, BIDV đã phát triển ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện MyShop Pro, ngay trên SmartBanking, cho phép hộ kinh doanh sử dụng một nền tảng duy nhất để bán hàng, thống kê doanh thu và xuất hóa đơn điện tử miễn phí.

Bà Lê Thị Thanh Yên, Phó giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV chia sẻ, MyShop Pro là ứng dụng kết nối hộ kinh doanh, ngân hàng, cơ quan thuế và các đối tác số, giúp hoạt động bán hàng của hộ kinh doanh thuận lợi hơn. Bộ tính năng MyShop Pro bao gồm: quản lý nhiều cửa hàng, sản phẩm và nhân viên; tạo danh mục sản phẩm, menu bán hàng; quản lý khách hàng; tạo - xử lý đơn; quản lý thu chi; báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Toàn bộ giao dịch qua QR hoặc Loa thanh toán đều được thống kê tự động, tách bạch giữa dòng tiền kinh doanh và cá nhân. Đặc biệt, khách hàng đăng ký trong năm 2025 được sử dụng MyShop Pro miễn phí trọn đời.

Tọa đàm tư vấn chuyển đổi mô hình thuế và giải pháp hệ sinh thái tài chính cho hộ kinh doanh. Ảnh: BIDV

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò của BIDV khi cung cấp các giải pháp tài chính, công nghệ toàn diện, từ nền tảng nộp thuế mọi lúc mọi nơi đến hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và chương trình ưu đãi cho hộ kinh doanh.

"Hoạt động là minh chứng rõ nét cho vai trò "người đồng hành" của BIDV trong công cuộc chuyển đổi phương thức quản lý thuế và hỗ trợ khách hàng hiện đại hóa hoạt động quản lý kinh doanh", ông Mai Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cũng cho biết cơ quan thuế đã thiết kế mẫu tờ khai theo hướng đơn giản nhất. Trong đợt thử nghiệm từ đầu tháng 12/2025, hộ kinh doanh sẽ được tiếp cận và góp ý. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm để tiếp thu phản hồi, bảo đảm quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

"Lực lượng cán bộ thuế phải phục vụ hàng triệu hộ kinh doanh, trong khi số lượng công chức có hạn, nên cần huy động sức mạnh phối hợp từ ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và đại lý thuế để hỗ trợ đồng bộ", ông Mai Sơn nêu.

Chỉ sau hơn hai tuần triển khai Chiến dịch 60 ngày cao điểm, các chi nhánh BIDV đã phối hợp làm việc với 34 cục thuế tỉnh, thành phố và 350 đơn vị thuế cơ sở trên cả nước. Tại mỗi địa bàn, BIDV đã trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với kê khai thuế.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết ngân hàng đã chuẩn bị đầy đủ nền tảng công nghệ, nhân sự và hệ sinh thái dịch vụ để hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

"Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của ngành Thuế, sự đồng hành chủ động từ BIDV và sự ủng hộ của các hộ kinh doanh, sẽ tạo động lực bứt phá mới cho các hộ kinh doanh Việt trong kỷ nguyên số", ông Lâm nhấn mạnh.

Minh Ngọc