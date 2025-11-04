BIDV cùng WMI đào tạo đội ngũ dịch vụ khách hàng cao cấp

Đại diện ngân hàng cho biết, sự kiện hứa hẹn tạo ra động lực mới, nhằm phát triển đội ngũ tư vấn Private Banker chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.
Là ngân hàng nội địa duy nhất được The Asian Banker vinh danh "Ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất" trong ba năm liên tiếp, BIDV xem hợp tác với Wealth Management Institute (WMI) Singapore là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn toàn cầu. Theo đó, BIDV trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đơn vị tiên phong ở châu Á, ký kết thỏa thuận cấp chứng chỉ đồng thương hiệu BIDV & WMI cho đội ngũ học viên của mình.
Chương trình đào tạo do hai bên phối hợp xây dựng dựa trên khung năng lực Private Banker của Singapore. Thông qua đó, cán bộ BIDV có cơ hội được cấp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và quản trị khách hàng. Sự kiện hợp tác là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ Private Banking của BIDV, hướng đến mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu châu Á vào năm 2030.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng khối ngân hàng bán lẻ BIDV, cho biết, việc xây dựng đội ngũ Private Banker đạt chuẩn quốc tế sẽ giúp BIDV mang đến các giải pháp quản lý tài sản tối ưu, phục vụ nhu cầu chuyên biệt của nhóm khách hàng cao cấp. Đồng thời, sự kiện góp phần định hình tiêu chuẩn nghề nghiệp cho thị trường Việt Nam.
Theo kế hoạch, các khóa đào tạo đầu tiên sẽ được tổ chức ngay trong năm 2025. Chương trình được thiết kế thực tiễn, kết hợp lý thuyết chuyên sâu với tình huống thực hành, giúp đội ngũ Private Banker của BIDV áp dụng trực tiếp vào công tác tư vấn, chăm sóc và quản lý tài sản cho khách hàng.
Bà Foo Mee Har, Tổng giám đốc WMI Singapore, cho biết, đơn vị mang đến chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, giúp các Private Banker phát triển toàn diện kỹ năng quản lý khách hàng, tư vấn đầu tư, lập kế hoạch tài sản – thừa kế và tư vấn ESG. Qua đó, BIDV sẽ có đội ngũ chuyên gia có năng lực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đáng tin cậy, chuyên nghiệp và chất lượng cao.
Theo đại diện ngân hàng, Thông qua hợp tác này, nhà băng cho thấy định hướng phát triển Private Banking bền vững, kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với nhu cầu đặc thù của khách hàng Việt Nam.
Hoàng Đan
BIDV được thành lập từ năm 1957, là định chế tài chính lâu đời nhất Việt Nam, với vị thế dẫn đầu về quy mô tổng tài sản. 68 hoạt động, nhà băng đã nhận được sự tin yêu, ủng hộ, đồng hành, gắn kết của trên 500.000 khách hàng doanh nghiệp, hơn 22 triệu khách hàng cá nhân và 2.300 khách hàng định chế tài chính trên toàn cầu. Một thập niên là Ngân hàng Bán lẻ số 1 Việt Nam, BIDV đã đón đầu xu thế cung cấp dịch vụ Private Banking cho các khách hàng cá nhân cao cấp. Nỗ lực để thiết lập chuẩn mực mới trong ngành Dịch vụ ngân hàng cá nhân cao cấp, BIDV Private Banking cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp đầu tư, quản lý tài sản toàn diện được cung cấp bởi đội ngũ Giám đốc Quản lý tài sản ưu tú.
Wealth Management Institute được sáng lập bởi GIC và Temasek vào năm 2003, Wealth Management Institute (WMI) xác định tầm nhìn trở thành Trung tâm xuất sắc về đào tạo và nghiên cứu quản lý tài sản tại châu Á. WMI cung cấp hệ thống chứng chỉ và chương trình đào tạo thực tiễn đa dạng, đồng thời hợp tác với các trường đại học hàng đầu để triển khai các chương trình thạc sĩ. Với hơn 17.000 lượt đăng ký hàng năm, WMI phục vụ cộng đồng chuyên gia đa dạng trên toàn châu Á, bao gồm các nhà quản lý tài sản, các Family Office, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực thuế, pháp lý, tuân thủ và quản lý tài chính thông qua hơn 150 chương trình đào tạo. Đơn vị được công nhận là đơn vị đào tạo hàng đầu tại Singapore về Private Banking và quản lý tài sản.