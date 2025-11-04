BIDV cùng WMI đào tạo đội ngũ dịch vụ khách hàng cao cấp

BIDV hợp tác WMI nhằm đào tạo đội ngũ Private Banker theo chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tài sản và phát triển mảng khách hàng cao cấp tại Việt Nam.

Đại diện ngân hàng cho biết, sự kiện hứa hẹn tạo ra động lực mới, nhằm phát triển đội ngũ tư vấn Private Banker chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Là ngân hàng nội địa duy nhất được The Asian Banker vinh danh "Ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất" trong ba năm liên tiếp, BIDV xem hợp tác với Wealth Management Institute (WMI) Singapore là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn toàn cầu. Theo đó, BIDV trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đơn vị tiên phong ở châu Á, ký kết thỏa thuận cấp chứng chỉ đồng thương hiệu BIDV & WMI cho đội ngũ học viên của mình.

Đại diện hai bên tại lễ ra mắt chương trình hợp tác đào tạo Private Banker. Ảnh: BIDV

Chương trình đào tạo do hai bên phối hợp xây dựng dựa trên khung năng lực Private Banker của Singapore. Thông qua đó, cán bộ BIDV có cơ hội được cấp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và quản trị khách hàng. Sự kiện hợp tác là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ Private Banking của BIDV, hướng đến mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng khối ngân hàng bán lẻ BIDV, cho biết, việc xây dựng đội ngũ Private Banker đạt chuẩn quốc tế sẽ giúp BIDV mang đến các giải pháp quản lý tài sản tối ưu, phục vụ nhu cầu chuyên biệt của nhóm khách hàng cao cấp. Đồng thời, sự kiện góp phần định hình tiêu chuẩn nghề nghiệp cho thị trường Việt Nam.

Khách hàng được các chuyên gia tư vấn cao cấp - Private Banker, tiếp đón tại Trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp TP HCM. Ảnh: BIDV

Theo kế hoạch, các khóa đào tạo đầu tiên sẽ được tổ chức ngay trong năm 2025. Chương trình được thiết kế thực tiễn, kết hợp lý thuyết chuyên sâu với tình huống thực hành, giúp đội ngũ Private Banker của BIDV áp dụng trực tiếp vào công tác tư vấn, chăm sóc và quản lý tài sản cho khách hàng.

Bà Foo Mee Har, Tổng giám đốc WMI Singapore, cho biết, đơn vị mang đến chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, giúp các Private Banker phát triển toàn diện kỹ năng quản lý khách hàng, tư vấn đầu tư, lập kế hoạch tài sản – thừa kế và tư vấn ESG. Qua đó, BIDV sẽ có đội ngũ chuyên gia có năng lực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đáng tin cậy, chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Theo đại diện ngân hàng, Thông qua hợp tác này, nhà băng cho thấy định hướng phát triển Private Banking bền vững, kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với nhu cầu đặc thù của khách hàng Việt Nam.

Hoàng Đan