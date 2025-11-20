BIDV cùng ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi kê khai thuế

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký hợp tác với Cục Thuế, đồng thời ra mắt ứng dụng quản lý bán hàng Myshop Pro, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai, ngày 20/11.

Theo nội dung hợp tác, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền chính sách thuế kê khai, hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử và giới thiệu các giải pháp số giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu minh bạch. Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sang thuế kê khai và chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp sẽ được triển khai trên quy mô toàn quốc, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh minh bạch - văn minh - số hóa.

Hoạt động hợp tác giữa BIDV và Cục Thuế nhằm triển khai các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội; đồng thời hưởng ứng Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán" của Bộ Tài chính và Chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" của Cục Thuế.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế và ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác. Ảnh: BIDV

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý thuế, BIDV đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ phục vụ người nộp thuế, gồm ứng dụng số hỗ trợ nộp thuế trực tuyến và nền tảng quản lý bán hàng kết hợp phát hành hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh. Ngân hàng cũng phối hợp với ngành Thuế tổ chức các hoạt động truyền thông và hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở.

"Đây chính là minh chứng rõ nét cho vai trò "người đồng hành" trong công cuộc chuyển đổi phương thức quản lý thuế và hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước", ông Mai Sơn nhận định.

Về phía ngân hàng, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực công nghệ, nhân sự và hệ sinh thái sản phẩm để đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, gồm giải pháp quản lý bán hàng - doanh thu, thanh toán không dùng tiền mặt và các gói tín dụng hỗ trợ vốn.

"Các giải pháp được cung cấp với chi phí hợp lý, đi kèm nhiều chính sách ưu đãi. Với quyết tâm của ngành Thuế, đồng hành từ BIDV và sự ủng hộ của các hộ kinh doanh... quá trình chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tiến triển thuận lợi hơn", đại diện BIDV cho biết.

Lãnh đạo Cục Thuế, BIDV và Hội tư vấn Thuế tham gia Tọa đàm tư vấn chuyển đổi mô hình thuế và giải pháp hệ sinh thái tài chính cho hộ kinh doanh. Ảnh: BIDV

Trong khuôn khổ sự kiện, ngân hàng cũng ra mắt ứng dụng MyShop Pro, giải pháp quản lý bán hàng được tích hợp trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số BIDV SmartBanking. Ứng dụng cho phép hộ kinh doanh quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng, thu - chi và dòng tiền theo thời gian thực; tạo hóa đơn điện tử, sử dụng chữ ký số và lưu trữ dữ liệu bán hàng; tổng hợp doanh thu theo ngày, tháng, quý phục vụ kê khai thuế; đồng thời kết nối và quản lý thiết bị Loa thanh toán ngay trong ứng dụng. Theo đại diện ngân hàng, MyShop Pro là nền tảng "quản lý mọi thứ trong một ứng dụng ngân hàng", hướng tới việc hỗ trợ các hộ kinh doanh gia tăng uy tín trong giao dịch, thuận lợi khi vay vốn và mở rộng quy mô để tự tin trên hành trình phát triển bền vững.

Đại diện Cục Thuế, BIDV và hộ kinh doanh thực hiện nghi thức ra mắt MyShop Pro, hệ sinh thái tài chính toàn diện dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh. Ảnh: BIDV

"Chúng tôi tin sự ra mắt của MyShop Pro trong chương trình hợp tác giữa BIDV cùng ngành Thuế sẽ tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ cho cộng đồng tiểu thương, hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này", bà Lê Thị Thanh Yên, Phó giám đốc Ban Sản phẩm bán lẻ BIDV chia sẻ.

Để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi trong giai đoạn cao điểm, BIDV miễn phí trọn đời dịch vụ MyShop Pro cho khách hàng đăng ký từ nay đến ngày 31/12. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tặng loa thanh toán và miễn phí 6 tháng sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, giúp giảm chi phí phần mềm và hạn chế sai sót thủ công.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ sinh thái số nhằm mang đến các giải pháp đơn giản, thiết thực, giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, đáp ứng quy định mới và phát triển lâu dài.

Minh Ngọc