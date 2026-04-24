BIDV cùng các đối tác triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt - Hàn

BIDV phối hợp cùng Napas, Hana Bank và GLN International ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 23/4 tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện Napas, GLN, BIDV, Hana Bank, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đại diện các doanh nghiệp... Dự án được phát triển từ thỏa thuận hợp tác ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025. Sau thời gian tích hợp hệ thống, các bên đã hoàn tất kết nối, tích hợp hạ tầng thanh toán - quyết toán và chính thức đưa dịch vụ vào vận hành.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: BIDV

Dịch vụ này cho phép du khách Hàn Quốc và người Hàn sinh sống tại Việt Nam sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tại Hàn Quốc để thanh toán QR tại các điểm chấp nhận trong mạng lưới VIETQRGlobal tại Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết, trong dự án này, BIDV đóng vai trò ngân hàng thanh quyết toán và trực tiếp phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán. "Ngân hàng cam kết cung cấp hạ tầng thanh toán hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm liền mạch và tin cậy cho khách hàng cũng như các đối tác trong hệ sinh thái thanh toán số", đại diện BIDV chia sẻ.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: BIDV

Dịch vụ được xây dựng trên nền tảng hợp tác giữa các tổ chức tài chính ngân hàng và hạ tầng thanh toán của hai quốc gia. Trong đó, Napas đóng vai trò kết nối và vận hành mạng lưới thanh toán qua mã VIETQRGlobal tại Việt Nam và GLN International - nền tảng tài chính toàn cầu thuộc hệ sinh thái Hana Financial Group là đầu mối kết nối với hệ thống ngân hàng và ứng dụng thanh toán của khách hàng Hàn Quốc.

Tổng giám đốc Napas, ông Nguyễn Quang Minh cho biết việc mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán QR với nhiều quốc gia, hướng tới xây dựng hệ sinh thái.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Napas phát biểu. Ảnh: BIDV

Trong khi đó, ông Lee Suk, Tổng giám đốc GLN International kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế hai nước và tạo nền tảng mở rộng dịch vụ tại các thị trường châu Á.

Về phía Hana Bank, ông Lee Ho Sung, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam để mở rộng dịch vụ tài chính số, không chỉ trong lĩnh vực thanh toán. Trong thời gian tới, BIDV và Hana Bank sẽ tiếp tục hoàn thiện kết nối hai chiều, hướng tới việc mở rộng khả năng thanh toán cho người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính số giữa hai quốc gia.

Ông Lee Ho Sung, Tổng giám đốc Hana Bank phát biểu. Ảnh: BIDV

Trong năm 2025, Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm 2024, trong đó Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam với khoảng 4,3 triệu lượt khách, chiếm 20% tổng lượng khách quốc tế. Đồng thời, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Hàn Quốc được ghi nhận tăng trưởng bền vững, trong năm 2025 đạt khoảng 550 nghìn lượt (tăng 9% so với năm 2024).

"Việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giúp du khách hai nước thuận tiện hơn khi sử dụng đồng nội tệ, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia", ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt.

