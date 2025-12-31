BIDV chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai

Ngân hàng BIDV đã chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ trái phiếu của HAG cho DATC - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Thông tin được Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố trong thông báo bất thường mới đây.

Theo đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV không còn là trái chủ của lô trái phiếu HAGL phát hành năm 2016 sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 29/12/2025. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC - Chi nhánh TP HCM), đơn vị chuyên tiếp nhận và xử lý các khoản nợ, tài sản tồn đọng.

Khoản nợ được chuyển giao là toàn bộ lô trái phiếu nhóm A của HAGL, mang mã HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, có kỳ hạn 10 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 30/12/2026. Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng đang lưu hành là 3.876 trái phiếu, với mệnh giá một tỷ đồng mỗi trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất phát hành được xác định ở mức 9,7% mỗi năm, với kỳ trả lãi ba tháng một lần. Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, DATC trở thành trái chủ duy nhất nắm giữ toàn bộ lô trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời kế thừa đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp gắn với khoản nợ này.

Song song với việc chuyển nhượng lô trái phiếu nhóm A, trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã tái cơ cấu phần trái phiếu nhóm B phát hành cùng năm thông qua hoán đổi nợ thành cổ phiếu. Trong năm 2025, doanh nghiệp phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ cho sáu chủ nợ, qua đó giúp giảm áp lực nghĩa vụ nợ vay trước thời điểm đáo hạn.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, DATC đã đề nghị Hoàng Anh Gia Lai phối hợp cập nhật thông tin liên quan nhằm triển khai các nội dung phát sinh về quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo quy định pháp luật.

DATC là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn, trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ và xử lý tài sản tồn đọng.

Chia sẻ với VnExpress trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai, cho biết năm 2025 doanh nghiệp kỳ vọng đạt 2.800 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó có phần đóng góp từ hoạt động tài chính. Tính đến hết tháng 11, công ty đã ghi nhận khoảng 1.800 tỷ đồng lợi nhuận.

