Biden tuyên bố chiến thắng, cam kết 'hàn gắn linh hồn nước Mỹ'

Biden nói 'bắt tay vào công việc của Chúa'

Tổng thống đắc cử kết thúc bài phát biểu bằng cách trích dẫn bài thánh ca Công giáo nổi tiếng "On Eagles Wings", nói rằng đó là bài hát yêu thích của người con trai đã qua đời Beau và truyền cảm hứng cho ông trong những ngày cuối cùng của chiến dịch.



Ông hy vọng bài hát sẽ mang lại sự an ủi cho nhiều người Mỹ đang đau buồn về mất người thân yêu do hậu quả của đại dịch Covid-19. "Tôi hy vọng bài hát có thể mang lại sự an ủi nào đó cho thân nhân của 230.000 người Mỹ đã mất vì đại dịch trong năm nay", Biden, người theo đạo Công giáo, nói.



"Bây giờ cùng nhau, trên đôi cánh của đại bàng, chúng tôi bắt tay vào công việc mà Chúa và lịch sử đã kêu gọi chúng tôi làm", Biden nói. "Với trái tim trọn vẹn và đôi tay vững vàng, với niềm tin vào nước Mỹ và vào nhau, với tình yêu đất nước và khát khao công lý, hãy để chúng ta là đất nước mà chúng ta biết có thể trở thành".