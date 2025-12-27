Bích Thuỳ chia vui cùng đồng đội nữ ở lễ trao Quả bóng Vàng 2025

Bích Thùy chụp ảnh cùng Trần Duyên trước gala diễn ra ở Nhà hát Bến Thành.
Sinh năm 1994 tại Quảng Ngãi, Bích Thùy vào TP HCM để theo đuổi nghiệp bóng đá từ 13 tuổi. Hiện, cô là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất, thành viên đội tuyển Việt Nam giành HC vàng SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023 và vô địch AFF Cup 2019.
Bích Thùy chỉ cao 1,53 m, nhưng luôn chơi năng nổ ở hành lang phải và thường xuyên xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Cô chính là tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Đài Loan năm 2022, đưa Việt Nam lần đầu dự World Cup.
Qua mặt Trần Thị Thùy Trang (160 điểm) và Phạm Hải Yến (198 điểm), Bích Thùy nhận Quả bóng Vàng nữ với 360 điểm.
Trong năm 2025, tiền vệ của Thái Nguyên T&T góp công lớn giúp Việt Nam giành HC bạc SEA Games, HC đồng ASEAN Cup và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới Cup Quốc gia.
Bích Thùy chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng Trần Thị Duyên ngay sau lễ trao giải.
Giải thưởng lần này có thể xem như sự bù đắp cho tiền vệ 31 tuổi về sự cố bàn thắng bị từ chối vô lý ở chung kết SEA Games 33 với Philippines. Trong trận đấu trên sân Chonburi tối 17/12, Bích Thùy một lần chọc thủng lưới đối phương trong tư thế hoàn toàn hợp lệ, nhưng bị các trọng tài biên bắt lỗi việt vị. Điều này góp phần khiến Việt Nam không thể kết liễu Philippines, trước khi thua 5-6 trong loạt sút luân, đứt mạch bốn kỳ liên tiếp giành HC vàng.
Sau trận thua ấm ức đó, Bích Thùy đã khóc rất nhiều, khiến Trần Thị Duyên phải dỗ dành, an ủi.
Duyên sinh năm 2000 tại An Ninh, Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình). Cô bắt đầu sự nghiệp bóng đá năm 2012, thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Duyên được triệu tập lên đội tuyển từ năm 2018, nhưng bỏ lỡ nhiều giải đấu do chấn thương. Trong năm 2025, cô duy trì thể lực ổn định, thường xuyên được trao cơ hội đá chính ở ASEAN Cup rồi SEA Games.
Mẹ của Bích Thùy, bà Trần Thị Thuyền (áo khoác đen), hôm qua cũng bay từ Quảng Ngãi vào TP HCM để chứng kiến ngày trọng đại của con gái.
Bố của Bích Thùy đã mất vì bạo bệnh, đúng vào thời điểm cô đang cùng đồng đội ở Trung Quốc chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016. Trong lễ trao giải hôm qua, tiền vệ tuyển Việt Nam một lần nữa nhắc đến bố, như cách cô thường làm mỗi khi ghi bàn hoặc giành danh hiệu, mong rằng ông ở trên trời cao chứng kiến được thành tựu của con gái. Sinh thời, bố luôn ủng hộ, động viên Bích Thuỳ đi theo đam mê.
Bích Thùy chụp ảnh lưu niệm cùng Quả bóng Vàng nam Nguyễn Hoàng Đức và Quả bóng Vàng futsal Châu Đoàn Phát.
Quả Bóng Vàng Việt Nam được LĐBĐ Việt Nam (VFF) bảo trợ chuyên môn, trao thường niên từ năm 1995. Giải lấy cảm hứng từ Quả Bóng Vàng của tạp chí Pháp France Football, cũng do các nhà báo và chuyên gia bình chọn.
Năm nay là lần thứ ba Hoàng Đức chiến thắng, sau năm 2021 và 2023. Anh chỉ còn kém một danh hiệu so với kỷ lục của đàn anh Phạm Thành Lương.
Trong năm 2025, ĐTQG không có nhiều giải đấu nên vai trò của Hoàng Đức có phần lép vế khi so với nhiều đồng nghiệp trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên ở cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, ở cấp CLB, anh đang bay cao với 5 bàn và 6 kiến tạo, giúp Ninh Bình dẫn đầu V-League 2025-2026.
Đông Huyền