Bích Thuỳ chia vui cùng đồng đội nữ ở lễ trao Quả bóng Vàng 2025

Sinh năm 1994 tại Quảng Ngãi, Bích Thùy vào TP HCM để theo đuổi nghiệp bóng đá từ 13 tuổi. Hiện, cô là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất, thành viên đội tuyển Việt Nam giành HC vàng SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023 và vô địch AFF Cup 2019.

Bích Thùy chỉ cao 1,53 m, nhưng luôn chơi năng nổ ở hành lang phải và thường xuyên xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Cô chính là tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Đài Loan năm 2022, đưa Việt Nam lần đầu dự World Cup.