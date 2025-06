Bích Phương và đồng đội dẫn đầu 'Em xinh say hi'

Tiết mục "Cầm kỳ thi họa" của đội Bích Phương nhận điểm số cao nhất của khán giả tại vòng sân khấu thứ nhất show Em xinh say hi.

Sau tập chào sân, 30 gương mặt được chia thành sáu đội, tập luyện và trình diễn tại sân khấu đầu tiên, tối 7/6. Đội Kim cương gồm Bích Phương (nhóm trưởng), Tiên Tiên, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi - những gương mặt có thâm niên trong làng nhạc, và tân binh Lamoon. Họ biểu diễn nhạc phẩm Cầm kỳ thi họa (Tuấn Cry sáng tác), kết hợp âm nhạc dân gian với hiện đại.

Tiết mục "Cầm kỳ thi họa" tại Em xinh say hi Tiết mục của đội Bích Phương.

Tiết mục nhận điểm số cao nhất của khán giả tại trường quay (114 phiếu bình chọn), cách biệt so với đội xếp thứ hai (98 điểm). Khi MC Trấn Thành công bố kết quả, năm cô gái ôm nhau nói "chúng ta đã làm được".

Bích Phương cho biết đội cô nhanh chóng họp bàn, đưa ra các ý tưởng sau khi nhận đề bài. Cô dàn dựng sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh các cô gái bước ra từ bộ tranh tứ bình nổi tiếng.

Phần âm nhạc do Tiên Tiên đảm nhận chính. "Tôi lo lắng vì lần đầu thử nghiệm thể loại âm hưởng dân gian nhưng càng làm càng hứng thú", nhạc sĩ nói. Họ thực hiện demo, sau đó thống nhất cùng producer Masew, DTAP, DJ Feliks để cho ra bản phối, hòa âm cuối cùng.

Điểm nhấn tiết mục là màu sắc dân ca Bắc Bộ kết hợp nhạc điện tử. Hằng Lamoon gây chú ý khi viết thêm đoạn rap giữa bài. Càng về cuối, các thành viên phối hợp ăn ý giữa âm nhạc và vũ đạo. Tiên Tiên được khán giả cổ vũ khi lần đầu thể hiện những bước nhảy sau 10 năm làm nghề, kết hợp màn đánh trống.

Năm thành viên của đội Kim cương, từ trái qua gồm Hằng Lamoon, Bảo Anh, Bích Phương, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi.

Đội có số phiếu bình chọn thứ hai là Mặt trăng ôm mặt trời (gồm các thành viên Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) với tiết mục Run. Về thứ ba là đội Đôi mắt (MAIQUINN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương), biểu diễn ca khúc Easier. Số đông thành viên ở cả hai đội đều là tân binh làng nhạc, độ nhận diện với công chúng chưa cao.

Vòng Live Stage 1 không có thí sinh nào bị loại. Hiện ban tổ chức chưa công bố điểm của từng người, sẽ cộng dồn tại các đêm thi tiếp theo.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

