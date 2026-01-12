Bibica chia cổ tức khủng trước khi rời sàn chứng khoán

Mỗi cổ phiếu Bibica sẽ nhận thêm 35.350 đồng tiền cổ tức bổ sung năm 2024, mức kỷ lục trước khi công ty hủy niêm yết và bán cho Indonesia.

Trong phiên họp bất thường cuối tuần trước của Công ty cổ phần Bibica (BBC), một cổ đông đại diện sở hữu hơn 1,8 triệu cổ phần đã đề nghị tăng tỷ lệ chi trả thêm cổ tức năm 2024. Mức đề nghị là 353,5% mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 35.350 đồng. Sau khi biểu quyết, 100% người tham gia phiên họp đều đồng ý.

Trước đó, Bibica đã chia cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 20% vào cuối tháng 11/2025. Cộng với mức bổ sung vừa được thông qua, tỷ lệ cổ tức bằng tiền được nâng lên 373,5%. Mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận tổng cộng 37.350 đồng.

Như vậy, đây là đợt phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Bibica. Doanh nghiệp này khá thường xuyên chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ hàng chục phần trăm. Mức đỉnh trước đó là 36%, tương đương 3.600 đồng mỗi cổ phiếu, vào năm 2021.

Ngoài ra, Bibica cũng thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng. Thời gian chi trả của cả hai đợt vẫn chưa được công bố. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 141 tỷ đồng và gần 582 tỷ đồng hoàn nhập quỹ đầu tư và phát triển.

Công nhân đang làm việc trong một nhà máy của Bibica. Ảnh: BBC

Cổ đông Bibica đòi chia cổ tức khủng trong bối cảnh hãng bánh kẹo này sắp hủy niêm yết. Nguyên nhân là cơ cấu cổ đông không đáp ứng quy định của một công ty đại chúng khi Tập đoàn PAN đang nắm 98,3% vốn.

Bibica có tiền thân là xưởng kẹo của nhà máy Đường Biên Hòa, được thành lập từ đầu những năm 90. Sản phẩm đầu tay của họ là kẹo mềm, kẹo cứng và bánh biscuit, về sau dần mở thêm phân khúc bánh cookie, mạch nha, bánh trung thu và bánh bông lan. Các nhãn hiệu nổi tiếng của họ gồm Hura, Goody, Gooka, Quasure Light, Sumika, Migita, Zoo và Cheery. Công ty đang có hơn 100.000 điểm bán tại Việt Nam, ngoài ra còn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Doanh nghiệp này cổ phần hóa từ năm 1999 và niêm yết trên sàn HoSE từ cuối năm 2001 với mã chứng khoán BBC. Đây là một trong những cổ phiếu đầu tiên thuộc ngành thực phẩm và đồ uống được lên sàn.

Từ khi công bố thông tin trong 26 năm qua, Bibica chỉ báo lỗ duy nhất năm 2002. Tuy nhiên trong nhiều năm gần đây, tốc độ tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận của công ty đều giữ xu hướng đi ngang.

Kinh doanh ổn định giúp Bibica thu hút vốn ngoại từ sớm. Năm 2007, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) bắt đầu rót vốn vào BBC, sau đó từng bước nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 44% và trở thành cổ đông lớn nhất. Tuy nhiên, những động thái sau đó của nhà đầu tư Hàn Quốc, đỉnh điểm là mong muốn đổi tên công ty thành Lotte - Bibica, đã dấy lên lo ngại về khả năng thâu tóm, xóa sổ thương hiệu Việt.

Để tránh tình trạng này, nhóm cổ đông trong nước bắt tay với SSI để tạo thành đối trọng. Từ giữa năm 2012, doanh nghiệp này chứng kiến cuộc chiến kéo dài giữa nhà đầu tư Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt. Năm 2015, Tập đoàn PAN thay nhóm SSI trở thành cổ đông lớn thứ hai với sở hữu 42,3%. Đến cuối năm 2020, Lotte thoái toàn bộ hơn 44% cổ phần của họ. Từ đó, Tập đoàn PAN từng bước nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 98,3% như hiện nay.

Tuy nhiên sau nhiều năm gắn bó, PAN đã chuyển nhượng toàn bộ vốn của họ tại Bibica cho Sari Murni Abadi (SMA) - tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia sở hữu thương hiệu snack Momogi.

Trên thị trường chứng khoán, BBC nhanh chóng tăng hết biên độ ngay trong phiên sáng hôm nay, lên mức 89.800 đồng một đơn vị. Thị giá hiện tại gấp rưỡi so với hồi đầu năm 2025. Do cơ cấu cổ đông quá cô đặc, thanh khoản mã này rất thấp với khối lượng giao dịch bình quân trong một năm qua chỉ trên 1.000 cổ phiếu mỗi phiên.

Tất Đạt