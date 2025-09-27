Bia Saigon lan tỏa tinh thần 'gắn kết vươn cao'

Thương hiệu Bia Saigon đồng hành chuyên mục "Việt Nam vươn mình" tôn vinh những dự án hướng đến xây dựng cộng đồng bền vững thông qua gắn kết và khát vọng vươn cao.

Trong bối cảnh xã hội đang ngày càng chú trọng đến phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng, những mô hình kết nối giữa con người - văn hóa - thương hiệu thường có sức lan tỏa. Đơn cử như dự án "Tôi giỏi" do anh Nguyễn Văn Phúc, nhà sáng lập Bệnh viện Đồ Da khởi xướng, và chuỗi hoạt động văn hóa - kết nối cộng đồng do thương hiệu Bia Saigon triển khai.

Dự án "Tôi giỏi" ra đời từ triết lý: ai cũng có giá trị riêng, chỉ cần đúng cơ hội để phát huy. Tại đây, những người yếu thế như người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ... được học nghề, làm ra những sản phẩm có tính ứng dụng và giá trị văn hóa và nhất là được sống trong môi trường gắn bó, sẻ chia.

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" với những món đồ phụ kiện quen thuộc hàng ngày như túi xách, ốp điện thoại mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng, ra mắt nhân dịp Quốc khánh, là minh chứng cho việc kết hợp giữa tay nghề và tinh thần dân tộc. Ở đó, những người tưởng chừng "bị bỏ lại phía sau" đã tạo ra những sản phẩm tinh tế với lòng tự hào dân tộc.

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" nằm trong dự án "Tôi giỏi". Ảnh: Nguyễn Văn Phúc

Trong khi đó, Bia Saigon cũng khơi dậy cảm xúc cộng đồng bằng sản phẩm và hàng loạt chiến dịch mang đậm bản sắc văn hóa. Có thể kể đến bộ sưu tập "63 mở ra một Tết" tôn vinh đặc trưng văn hóa 63 địa phương thông qua bao bì in hình ảnh đặc trưng của mỗi vùng miền trong dịp Tết vừa qua. Mới đây, vào tháng 9, thương hiệu tiếp tục ra mắt bộ sưu tập "Viên đá biểu tượng" gồm 15 viên đá được chế tác từ chính Bia Saigon, lấy cảm hứng từ văn hóa uống bia với đá của người Việt, và những cột mốc của quê hương Việt Nam để tôn vinh những di sản văn hóa dân tộc. Song song đó, thương hiệu cùng công ty Sabeco tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa và giải trí cộng đồng mang tên "Đêm di sản" nhằm lan tỏa tinh thần tự hào thương hiệu và tự hào Việt Nam. Với các hoạt động này, Bia Saigon không ngừng kết nối người tiêu dùng với di sản quê hương bằng cách đưa câu chuyện Việt vào từng lon bia, từng thiết kế, từng hoạt động cộng đồng.

Thông qua những chiến dịch này, Bia Saigon bên cạnh nâng tầm thương hiệu, còn lan tỏa thông điệp: hãy tự hào về nguồn gốc, cùng nhau vươn cao bằng chính bản sắc Việt.

Một hoạt động trong chuỗi sự kiện "Đêm di sản" diễn ra tại TP HCM tháng 9 vừa qua. Ảnh: Sabeco

Mới đây cả Bia Saigon và Dự án "Tôi giỏi" cùng xuất hiện trong tập 3 chuyên mục "Việt Nam vươn mình", phát sóng trên VTVGo và Youtube VTV3.

Trong cương vị đồng hành chuyên mục, Bia Saigon góp phần lan tỏa tinh thần "gắn kết vươn cao" chuyên mục của "Việt Nam vươn mình". "Gắn kết vươn cao" cũng là tinh thần chủ đạo trong các hoạt động cộng đồng của chính thương hiệu. Bia Saigon cùng dự án "Tôi giỏi" - dù đến từ hai lĩnh vực khác nhau - đều hướng về một đích đến: xây dựng cộng đồng bền vững thông qua gắn kết và khát vọng vươn cao.

Bộ sưu tập "Việt Nam ơi" được trưng bày tại gian hàng của Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tại triển lãm A80. Ảnh: Nguyễn Văn Phúc

Nhiều khán giả chương trình nhận xét, qua những mô hình như "Tôi giỏi" và các chiến dịch văn hóa từ Bia Saigon, chúng ta có thể thấy, khi con người được truyền cảm hứng, và thương hiệu đồng hành một cách có trách nhiệm, xã hội sẽ phát triển hài hòa hơn.

(Nguồn: Bia Saigon)