Năm 2025, Giải bóng 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup khởi tranh với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút hàng trăm đội bóng đến từ hàng chục tỉnh thành trên cả nước. Giải bóng 7 người này là cơ hội để những người công nhân, những anh tài xế, những nhân viên văn phòng... tạm gác lại bộn bề cuộc sống, khoác lên mình màu cờ sắc áo của địa phương và thi đấu vì niềm tự hào quê hương. Sau ba tháng diễn ra, trận chung kết đã khép lại vào đầu tháng 8. Điều đọng lại với những cầu thủ, các khán giả không chỉ hình ảnh chiếc cúp vàng hay những pha bóng mãn nhãn, mà còn là sự kết nối của những người chung niềm đam mê bóng đá. "Nếu sức mạnh của thể thao luôn nằm ở khả năng kết nối con người một cách trực diện nhất thì Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã góp phần chứng minh điều đó một cách không thể thuyết phục hơn", đại diện Bia Saigon chia sẻ.

Được truyền cảm hứng từ những sân bóng đá phủi khắp cả nước, giải đấu ra đời nhằm tạo thêm cơ hội cho các chân sút bán chuyên. Năm nay, lần đầu tiên, đội tuyển bóng đá 7 người quốc gia - VPL Dream Team - được thành lập ngay sau trận chung kết Bia Saigon Dragon Cup. Từ đây, các cầu thủ VPL Dream Team có cơ hội sát cánh, thi đấu và học hỏi kinh nghiệm từ những tuyển thủ quốc gia hàng đầu Việt Nam. Trận giao hữu giữa VPL Dream Team - Vietnam All Stars trong khuôn khổ giải đấu như một cầu nối giữa bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá phong trào. Khi cầu thủ "sân 7" có dịp được những ngôi sao như Tiến Linh, Hai Long, Duy Mạnh hướng dẫn một pha xử lý, hay cùng nhau ăn mừng bàn thắng, đó không những là khoảnh khắc đáng nhớ với mỗi cá nhân mà còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết mà bóng đá mang lại.

Không dừng lại ở đó, VPL Dream Team còn có cơ hội thi đấu cọ xát với các đội bóng mạnh trong khu vực như Thái Lan và Malaysia tại Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 diễn ra ngay sau giải quốc gia, giữa tháng 8. "Đây không chỉ là sự công nhận cho những cá nhân xuất sắc của giải đấu, mà là lời khẳng định cho vị thế ngày càng lớn mạnh của bóng đá 7 người Việt Nam", đại diện Bia Saigon chia sẻ. Thông qua giải đấu năm nay, đơn vị hy vọng có thể mở ra một chương mới cho bóng đá 7 người, khi đưa tài năng Việt Nam ra đấu trường quốc tế, để đội bóng nước nhà có cơ hội khẳng định bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc. Nếu sân cỏ là nơi các cầu thủ tỏa sáng, thì khán đài chính là "linh hồn" của mỗi trận đấu. Trên khắp các sân vận động, từ Bắc vào Nam, một chất xúc tác không thể thiếu cho mọi cung bậc cảm xúc là những tiếng "Dzô". "Hơn một lời hô cổ vũ, đây là tiếng lòng của người hâm mộ khi chứng kiến một pha đi bóng đẹp mắt, là sự đồng thanh của hàng nghìn người hâm mộ khi đội nhà ghi bàn, cái đập tay ăn mừng của những người bạn không quen biết nhưng chung một tình yêu", anh Việt Anh, một cổ động viên đến từ TP HCM chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ tiếng "Dzô", Bia Saigon tạo ra những không gian trải nghiệm kết nối người hâm mộ. Khu vực Dzô Zone cung cấp những trò chơi tương tác, từ thử thách "Dzô cực đại" và "Dzô dài hơi" cho đến khu chơi game Zalo AI và in áo miễn phí, mang lại những phút giây giải trí và tiếp thêm năng lượng cho người hâm mộ để sẵn sàng tiếp sức cho các cầu thủ trên sân. Trong khi đó, khu vực Photobooth check-in với những thiết kế sáng tạo, trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của các nhóm bạn hay các gia đình. Mọi người khoác vai nhau, cười rạng rỡ và lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những bức ảnh này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thêm sức nóng và tinh thần của giải đấu, mời gọi thêm nhiều người đến chung vui.

Tinh thần gắn kết từ Bia Saigon Dragon Cup không dừng lại ở mặt cỏ và khán đài, mà kết nối mọi người vượt qua các giới hạn về không gian và thời gian, thông qua loạt hoạt động trực tuyến. Nắm bắt xu hướng tạo ảnh với AI, Bia Saigon khởi xướng chiến dịch "Dzô vang gắn kết", mở ra một sân chơi nơi mỗi người hâm mộ đều có thể trở thành "cầu thủ". Chỉ với vài thao tác trên Zalo OA Bia Saigon, người dùng có thể được công nghệ AI khoác lên mình chiếc áo bóng đá với phông nền được cá nhân hoá theo ba miền Bắc - Trung - Nam với những hình ảnh đại diện đặc trưng. Hoạt động này nhằm giúp các fan hâm mộ thể thao lan tỏa sự ủng hộ của mình dành cho đội bóng quê nhà.

Chỉ trong hai tháng triển khai, chiến dịch đã tạo ra một "cơn sốt" với hơn 50.000 lượt tạo ảnh, phủ sóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok. Trên các trang mạng tràn ngập hình ảnh những "tuyển thủ" không chuyên, mỗi người một vẻ nhưng đều chung một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tự hào. Hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hoa hậu Tiểu Vy hay cầu thủ Tiến Linh cũng tham gia, góp phần đưa trào lưu lan tỏa đến mọi ngóc ngách của nền tảng số. Nếu hình ảnh AI kết nối niềm tự hào cá nhân, thì hoạt động thu âm tiếng "Dzô" lại tạo ra "bản giao hưởng" tập thể. Nhận thấy sức mạnh biểu tượng của tiếng "Dzô", Bia Saigon đã mời gọi mọi người cùng thu âm và gửi về cho chiến dịch. Chỉ sau hơn một tháng, hoạt động đã nhận về hơn 30.000 tiếng "Dzô". Mỗi âm thanh gửi về chương trình là một mảnh ghép cảm xúc, lan tỏa tinh thần gắn kết. Nhiều người nổi tiếng, từ ca sĩ, diễn viên đến các cựu danh thủ nhiệt tình tham gia, góp thêm sức nóng và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Từ thành công của hoạt động, Bia Saigon đã tiến hành đăng ký kỷ lục "Dzô vang gắn kết" với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đặt mục tiêu ghi dấu là "Chương trình thu thập các tiếng 'Dzô' nhiều nhất" để lan tỏa tinh thần gắn kết thể thao và cộng đồng tại Giải bóng đá Bia Saigon Dragon Cup 2025. Ý nghĩa hơn, từ 30.000 âm thanh riêng lẻ, ban tổ chức đã kết hợp lại thành một bản nhạc. Khoảnh khắc bản nhạc ấy lần đầu tiên vang lên trên các sân vận động, nhất là trong trận chung kết quốc tế, đã khiến các cầu thủ và khán giả đầy cảm xúc. Họ nghe thấy trong đó tiếng hô của chính mình, của bạn bè, của những người đồng hương và cả những người xa lạ trên mọi miền đất nước, tất cả gắn kết vào trong một giai điệu. Bên cạnh các hoạt động lớn, Bia Saigon còn tạo ra những điểm chạm nhỏ và được các cổ động viên đánh giá là "đầy ý nghĩa". Thông qua minigame trên fanpage, những chiếc áo đấu phiên bản đặc biệt đã được trao đến tay những cổ động viên may mắn nhất. Điểm nhấn của chiếc áo nằm ở chữ "Dzô" khổng lồ, được tạo nên từ tên của hàng nghìn cổ động viên đã tham gia các hoạt động trực tuyến, in nổi bật ở cả mặt trước và sau.

Anh Vũ Thành (Hà Nội), một cổ động viên may mắn sở hữu chiếc áo này cho biết: "Món quà là niềm tự hào, minh chứng cho việc bản thân tôi trở thành một phần của hành trình gắn kết. Mỗi cái tên trên áo là một cá thể, nhưng khi đứng chung lại tạo nên một thông điệp về sự gắn kết". Nhìn lại hành trình hơn ba tháng của giải đấu, đại diện Bia Saigon cho biết thương hiệu đã thành công khi tổ chức được giải bóng có "quy mô hoành tráng và chuyên môn cao". Hơn thế, thương hiệu còn thành công trong việc lan tỏa một giá trị cốt lõi và bền vững: giá trị của sự gắn kết, từ sân cỏ đến khán đài, từ đời thực đến không gian mạng. Trong hành trình đó, tiếng "Dzô" - từ một lời hô thường thấy trên bàn tiệc, được nâng lên thành âm thanh đặc trưng cho tinh thần gắn kết, cho niềm đam mê và khát vọng chiến thắng. "Tiếng 'Dzô' là minh chứng cho thấy khi hàng triệu con tim cùng chung một nhịp đập, chúng ta có thể tạo ra những điều thật ý nghĩa", đại diện hãng khẳng định.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh, trong vai trò đồng hành giải đấu, chia sẻ: "Năm nay Linh 28 tuổi - từng ăn mừng chiến thắng và cầm cúp của nhiều trận đấu lớn, nhưng đây vẫn là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với bản thân. Bia Saigon cùng triệu tiếng Dzô vang - tuyệt đối gắn kết!".