Bia ma nhai khắc trên vách đá - bảo vật quốc gia trong Động Kính Chủ

Cửa động hướng nam rộng 18,6 m, cao 7,9 m, sâu 7 m, chia làm hai lối vào dẫn tới ba hang. Hang bên trái có chiều rộng 6,47 m, cao 5,5 m, sâu 24,1 m và sở hữu một ngách nhỏ về phía trái sâu 3,5 m.

Hang giữa rộng 4,6 m với cửa xây theo lối kiến trúc "tam quan", lòng hang nơi rộng nhất đạt 10,3 m. Từ hang giữa đi sâu vào hơn 4 m sẽ gặp ngách thứ ba rộng 2 m, nối thông với ngách của hang bên trái.

Về bài trí thờ tự, phía ngoài bên trái là ban thờ Tứ trụ Triều đình, quan lớn Tuần Tranh và Đức Thánh Cả, khu vực chính giữa là nơi thờ Phật. Phía phải động đặt bệ thờ vua Lý Thần Tông, Lý Chiêu Hoàng, Đức Thánh Hiền và Ban Cô; phía trái thờ Thành Hoàng, Đức Ông. Sâu bên trong là tượng Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả. Hệ thống tượng Phật tại đây chủ yếu là tượng mới do nhiều pho tượng bằng đá cổ đã thất lạc.