Bia lager Nhật Bản Asahi Super Dry có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu bia lager Nhật Asahi Super Dry vừa công bố Hi Wine là đối tác phân phối chính thức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chinh phục thị trường 100 triệu dân này.

Asahi Super Dry ra đời năm 1987 tại Tokyo, Nhật Bản và nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng bởi hương vị "Super Dry" kết hợp giữa vị đắng nhẹ, vị ngọt tinh tế. Sản phẩm sử dụng công nghệ tạo tác men bia bằng men hiếm Karakuchi 318 và nhiều loại ngũ cốc khác, tạo nên hương vị độc đáo và bùng nổ, loại bỏ dư vị khó chịu trong khoang miệng, không ảnh hưởng đến hương vị của các món ăn khi đi cùng. Công nghệ ủ và lên men chuyên biệt cũng giúp phá vỡ lượng đường thừa trong nguyên liệu, tạo nên dòng bia hương vị trong lành, ít ngọt. Quy trình chọn lọc lúa mạch khắt khe giúp vị bia vừa đậm đà vừa tinh tế.

Bia Asahi Super Dry có hình thức đóng lon kim loại và chai thủy tinh. Ảnh: Nhật Quang

Sau khi chinh phục thị trường bia của Nhật Bản, Asahi Super Dry vươn mình ra quốc tế và trở thành một trong những thương hiệu bia nổi tiếng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Singapore... Với sự đổi mới không ngừng và nỗ lực tiếp thị, Asahi Super Dry tiếp tục chinh phục các thị trường như châu Mỹ, châu Âu... Nhà sản xuất đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số bia Super Dry từ nay đến 2030 đạt tối thiểu 15% mỗi năm. Tập đoàn bia Nhật cũng liên tục mở rộng thông qua các thương vụ thâu tóm doanh nghiệp ở châu Âu và Australia. Hồi tháng 1, Asahi đã mua lại nhà sản xuất đồ uống theo hợp đồng Octopi Brewing của Mỹ, và sẽ sử dụng nhà máy của công ty này để sản xuất nhãn hiệu bia Super Dry lần đầu tiên tại Mỹ.

Kỹ sư Asahi theo dõi các mẻ bia qua máy. Ảnh: Nhật Quang

Asahi Super Dry gắn liền với hình ảnh của các cầu thủ Manchester City khi là đối tác bia và trang phục tập luyện của câu lạc bộ. Thương hiệu bia đến từ Nhật Bản đồng hành với các cầu thủ suốt quá trình tập luyện hay giây phút nghỉ ngơi trong phòng chờ tại các trận thi đấu. Khi Manchester City giành cú ăn ba lịch sử trong mùa giải 2022-2023 (vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League), Asahi Super Dry đã xuất hiện trong lễ ăn mừng đầy cảm xúc cùng các cầu thủ.

Từ mùa giải 2023-2024, Asahi Super Dry trở thành đối tác toàn cầu của Manchester City. "Mang lại trải nghiệm bóng đá đẳng cấp là chìa khóa của mối hợp tác này", Richard Ingram, Giám đốc thương hiệu toàn cầu tại Asahi Europe và quốc tế cho biết. Asahi Super Dry xuất hiện trên những chiếc áo tập của đội nam và đội nữ Man City, thương hiệu bia Asahi còn đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại sân Etihad và các sân vận động trên thế giới.

Asahi Super Dry là đối tác bia và trang phục tập luyện chính thức của câu lạc bộ Manchester City. Ảnh: Nhật Quang

Tại Việt Nam, Asahi Super Dry có chiến lược tiếp cận thị trường "chậm mà chắc", tập trung xây dựng cộng đồng và phát triển chiều sâu. Nếu Heineken, Budweiser, Tiger tiếp thị diện rộng, đẩy mạnh quảng cáo đại chúng thì Asahi Super Dry chú trọng vào trải nghiệm khách hàng, lắng nghe ý kiến phản hồi. Từ đó, thương hiệu bia lager Nhật Bản không ngừng đổi mới, cải tiến để mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo.

Asahi Super Dry thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng như Asahi Master Class. Ngày 6 và 7/5 vừa qua tại TP HCM, Asahi Master Class đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng. Đại sứ thương hiệu, chuyên gia Gota Iribe đã dẫn dắt người tham gia khám phá nghệ thuật thưởng thức bia đúng điệu, bí mật hoa bia Hallertau - linh hồn của bia Asahi Super Dry, trải nghiệm trọn vẹn hương vị "Karakuchi"... Bên cạnh đó, Asahi Super Dry cũng tổ chức các sự kiện để người tiêu dùng được khám phá hương vị khác biệt của "Super Dry". Đồng thời, thương hiệu hợp tác với các nhà hàng, quán bar mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn nhất khi thưởng thức Asahi Super Dry.

Khóa học Asahi Master Class với sự hướng dẫn của chuyên gia Gota Iribe đầu tháng 5 tại TP HCM. Ảnh: Nhật Quang

Hi Wine là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối đồ uống nhập khẩu cao cấp, nhất là rượu vang và bia. Kể từ khi thành lập, Hi Wine không ngừng tìm kiếm và lựa chọn những chai rượu vang xuất sắc nhất, từ các vùng nho danh tiếng khắp thế giới như Pháp, Italy, Tây Ban Nha đến các quốc gia mới nổi trong ngành sản xuất rượu vang như Chile, Argentina và New Zealand. Bên cạnh đó, Hi Wine cũng cung cấp sản phẩm giỏ quà đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Theo đại diện Hi Wine, doanh nghiệp bắt tay vào phân phối dòng bia lager nổi tiếng của Nhật Bản cũng không ngoài mục tiêu đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

