Bịa chuyện được ưu tiên mua đất, chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Khánh HòaHoàng Thị Thanh Tú, 45 tuổi, dựng chuyện được quyền ưu tiên mua đất tại dự án khu đô thị ở Nha Trang, lừa khách hàng đặt cọc để chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Ngày 8/1, Tú, trú Hà Nội, bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Thanh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo điều tra, Tú là giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam. Năm 2017, nhờ quá trình mua bán và môi giới bất động sản, bà quen biết người đàn ông 46 tuổi ở xã Diên Lâm.

Biết người này có nhu cầu mua đất tại một gói thầu ở khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang, nên Tú bịa chuyện mình được chủ đầu tư "ưu tiên mua suất ngoại giao" với giá 9 triệu đồng/m2 và đặt cọc trước 200 triệu đồng trên mỗi lô. Số tiền còn lại sẽ thanh toán khi dự án được mở bán.

Tin tưởng, người đàn ông đồng ý mua 70 lô, chuyển đặt cọc cho Tú 14 tỷ đồng, dù thời điểm này gói thầu chỉ mới khởi công, chưa mở bán. Tú sử dụng số tiền của khách để mở nhà hàng, quán trà sữa, cửa hàng quần áo, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến năm 2022, khi gói thầu mở bán, người đàn ông liên hệ chủ đầu tư thì phát hiện bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo bà Tú đến công an.

Bùi Toàn