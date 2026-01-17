Bị xử ly hôn vì bấm 'like' ảnh phụ nữ trên mạng

Thổ Nhĩ KỳTòa án Tối cao vừa xác lập án lệ mới khi coi hành động chồng thường xuyên "thả tim" ảnh phụ nữ khác trên mạng là căn cứ buộc bồi thường ly hôn.

Phán quyết được đưa ra trong vụ ly hôn của cặp vợ chồng S.B và H.B tại thành phố Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, cả hai cùng đệ đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân và đổ lỗi cho nhau. Người vợ cáo buộc chồng vi phạm nghĩa vụ chung thủy khi thường xuyên tương tác với các bài đăng của phụ nữ khác, đồng thời yêu cầu bồi thường 500.000 lira (khoảng 375 triệu đồng).

Trong khi tòa sơ thẩm và phúc thẩm còn tranh cãi về mức độ lỗi, Tòa án Tối cao trong phiên xử mới đây đã đưa ra kết luận cuối cùng: Người chồng "có lỗi nhiều hơn".

Hội đồng xét xử nhận định hành vi liên tục thích (like) các bức ảnh, đặc biệt là ảnh gợi cảm của phụ nữ khác, là bằng chứng cho thấy người chồng "làm suy yếu lòng tin trong hôn nhân". Do đó, ngoài việc chấp thuận ly hôn, tòa buộc người chồng phải cấp dưỡng cho vợ 1.000 lira mỗi tháng và bồi thường tổn thất tinh thần, vật chất 60.000 lira (khoảng 45 triệu đồng).

Phán quyết này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia áp dụng hệ thống ly hôn "dựa trên lỗi". Theo đó, các hành vi tương tác trên mạng xã hội vốn được coi là vô thưởng vô phạt nay chính thức trở thành bằng chứng pháp lý để phân chia tài sản và xác định trách nhiệm bồi thường.

Thực tế, những rạn nứt từ nút "like" không hiếm gặp. Nhà tâm lý học Melanie Schilling (Australia) gọi đây là "Micro-cheating" (Ngoại tình tinh vi). Bà định nghĩa đây là chuỗi hành động nhỏ bé nhưng cho thấy một người đang dồn sự tập trung cảm xúc hoặc thể xác cho đối tượng bên ngoài, thay vì bạn đời.

"Nguyên nhân hàng đầu hủy hoại mối quan hệ là hành vi của chính người trong cuộc, và mạng xã hội là nơi công khai điều đó", bà Schilling nói. Các chuyên gia tâm lý cho rằng dù pháp luật ở nhiều nước chưa cấm "thả tim", nhưng trong văn hóa gia đình, đó là vấn đề về sự tôn trọng tối thiểu.

Tại Việt Nam, luật Hôn nhân và Gia đình chưa có quy định cụ thể coi việc tương tác trên mạng xã hội là hành vi ngoại tình, trừ khi chứng minh được nó dẫn đến quan hệ bất chính gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều vụ ly hôn gần đây cũng bắt nguồn từ những mâu thuẫn âm ỉ trên không gian ảo.

Bảo Nhiên (Theo Hurriyet Daily News, News.com.au)