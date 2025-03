Bị xẹp phổi sau 20 lần chống đẩy và nhảy dây

Trung QuốcCác bác sĩ ở Hà Nam ghi nhận một người đàn ông trung niên bị tràn khí màng phổi sau khi chống đẩy 20 cái và nhảy dây vài phút.

Người đàn ông giấu tên nói với các bác sĩ rằng anh quyết định tập luyện để thực hiện mục tiêu giảm cân vào năm mới, nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Tháng trước, anh bắt đầu luyện tập, song sau hai hiệp chống đẩy và vài phút nhảy dây anh cảm thấy không khỏe nên dừng lại. Thức dậy vào hôm sau, anh bắt đầu bị đau ngực dữ dội kèm khó thở, mệt đến mức không thể leo cầu thang. Khi cảm giác tức ngực trở nên tồi tệ hơn, anh đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bị tràn khí màng phổi.

Tràn khí màng phổi là tình trạng không khí tích tụ giữa phổi và thành ngực. Bệnh làm xẹp một phần hoặc toàn bộ phổi dẫn tới nguy cơ suy hô hấp, tử vong nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh thường do vỡ các bóng khí ở đỉnh phổi. Cơ chế hình thành các bóng khí có thể do bẩm sinh hoặc do viêm tiểu phế quản tận. Bệnh thường gặp ở người cao, gầy vì cơ địa này áp lực đỉnh phổi thấp hơn, dễ gây vỡ các bóng khí. Khoảng 30% trường hợp tràn khí màng phổi bị tái phát sau điều trị dẫn lưu màng phổi đơn thuần.

Minh họa một người chống đẩy. Ảnh: Unplash

Các bác sĩ ngạc nhiên khi biết hai hiệp chống đẩy và lần nhảy dây ngắn ngủi có thể khiến người đàn ông thủng và xẹp phổi. Kết quả X-quang cho thấy một bên phổi của bệnh nhân tổn thương đến mức kích thước giảm xuống còn một phần ba. Các bác sĩ cho biết tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, cuối cùng gây ra tổn thương không thể phục hồi, thậm chí tử vong.

Thông qua trường hợp này, bác sĩ khuyến nghị mọi người "lắng nghe cơ thể" khi tập thể dục và thực hiện các công việc nặng nề. Trước đó, nhiều bệnh viện và cơ sở y tế ghi nhận trường hợp xẹp phổi sau khi làm các hoạt động khá bình thường như giãn cơ vào buổi sáng, hát karaoke hoặc la hét trong các buổi hòa nhạc.

Thục Linh (Theo Oddity Central)