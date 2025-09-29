Bị vu oan 'tông xe bỏ chạy' vì giúp ông lão bị ngã

Trung QuốcThấy ông lão đang dắt xe đạp bỗng nhiên bị ngã, anh Doãn giúp dựng xe và hỏi thăm, không ngờ bị ông lão tố cáo "tông xe máy vào người rồi bỏ chạy".

Ngày 27/9, anh Doãn ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, đăng tải video giám sát gây xôn xao dư luận. Trước khi may mắn tìm thấy clip này, anh bị cáo buộc "gây tai nạn rồi bỏ trốn" và bị đòi bồi thường 30.000 nhân dân tệ (hơn 110 triệu đồng).

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có lòng tốt giúp đỡ ông cụ nhưng lại thành ra bị vu cáo. Sự việc này như tảng đá đè nặng trong lòng tôi, suốt hơn một tuần hôm nào cũng mất ngủ. Lúc đó, tôi nghĩ nếu vụ việc biến thành án hình sự, tôi sẽ lấy cái chết để chứng minh trong sạch", anh Doãn chia sẻ.

Giúp dựng xe nhưng bị tố gây tai nạn

Sự việc xảy ra vào ngày 14/9, con của anh Doãn được đưa đến bệnh viện để điều trị dị ứng. Chiều hôm đó, anh đỗ xe máy ở sân sau bệnh viện, đi vào cửa hông lên tầng hai lấy thuốc, cùng lúc có một ông lão (hơn 70 tuổi) đẩy xe đạp từ cửa hông đi ra, hai người đi lướt qua nhau ở trước cửa.

"Tôi vừa bước lên hai bậc thang thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Tôi vội quay lại chạy ra ngoài thì thấy ông lão nằm dưới đất, xe đạp đổ bên cạnh", anh Doãn kể. Thấy vậy, anh giúp dựng chiếc xe đạp lên và hỏi thăm ông lão.

Anh Doãn nói "không dám đỡ" ông lão vì không biết thương tích cụ thể, khi đó người xung quanh cũng chạy đến kiểm tra, sự việc lại xảy ra trong bệnh viện nên anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn. Vội lấy thuốc cho con, anh quay lại tiếp tục lên lầu.

Nhưng tối đó, anh Doãn nhận được điện thoại từ cảnh sát, nói rằng ông lão tố cáo anh tông xe máy vào người rồi bỏ chạy.

Khi đến cơ quan cảnh sát giao thông để phối hợp điều tra, anh Doãn mới biết ông lão khăng khăng bị anh tông ngã. Vụ việc xảy ra ở góc của sân sau bệnh viện, camera giám sát không ghi được hình ảnh nên cảnh sát phải kiểm tra, giám định xe máy của anh Doãn.

Kết quả giám định cho thấy "xe máy của anh có dấu vết va chạm" với ông lão. Do đó, anh Doãn bị xác định là người gây tai nạn giao thông. Cảnh sát đứng ra hòa giải đôi bên.

"Cháu gái của ông lão nói đã tốn hơn 30.000 nhân dân tệ chi phí điều trị, yêu cầu tôi trả. Tôi kiên quyết không nhận. Tôi cũng thắc mắc liệu có phải ông lão bị thương nên không tỉnh táo và nhớ nhầm không, nhưng người nhà ông ấy cứ khăng khăng rằng tôi là người tông xe. Kết luận giám định thì như vậy, tôi không có cách nào biện bạch", anh Doãn nói.

Theo anh Doãn, ông lão đã ngoài 70 tuổi, một khi anh thừa nhận tông xe, nếu sau này ông lão có vấn đề gì khác, trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu anh. "Tôi còn mẹ bệnh, con nhỏ, lại phải lo bán hàng. Áp lực lớn nhưng tôi không dám nói với người thân chuyện này", anh Doãn chia sẻ.

Gia đình ông lão nói nếu anh không thừa nhận, căn cứ vào thương tích của ông lão và tình tiết "gây tai nạn rồi bỏ trốn", họ sẽ đề nghị chuyển vụ án từ dân sự sang hình sự.

May mắn phát hiện camera giám sát

Anh Doãn đã quay lại hiện trường nhiều lần, tìm kiếm camera giám sát ghi lại vụ việc nhưng đều vô ích. Ngày 22/9, khi lại vào tòa nhà qua cửa hông, anh tình cờ phát hiện một camera an ninh ở hành lang đối diện lối vào. Anh yêu cầu bệnh viện cho xem video giám sát.

Dù góc độ không tốt, lại bị ngược sáng, dữ liệu video cho thấy rõ ràng khi anh Doãn đi ngang qua ông lão ở ngoài cửa, không có gì bất thường xảy ra. Khi ông lão đột nhiên ngã xuống, anh Doãn đang bước lên cầu thang.

Bị vu oan 'tông xe bỏ chạy' vì giúp ông lão bị ngã Video ghi lại vụ việc, anh Doãn mặc quần áo đen, ông lão mặc quần cộc màu đen.

Anh Doãn cho rằng ông lão đã ngã cạnh xe máy của anh nên mới có dấu vết va chạm với xe máy. Anh thấy may mắn vì tìm thấy video giám sát kịp thời, dữ liệu sẽ bị xóa tự động sau một tháng.

Sau khi nhận được manh mối, cảnh sát giao thông yêu cầu gia đình ông lão đến làm việc. Xem xong, họ nói: "Xin lỗi, chúng tôi nhầm".

Anh Doãn cho biết khi vụ việc được làm rõ, gia đình ông lão không hề chính thức xin lỗi anh. Nhưng sau khi bài đăng của anh lan truyền trên mạng, ngày 28/9, lãnh đạo địa phương và gia đình ông lão đã đến nhà xin lỗi, đôi bên hòa giải và anh đã xóa video.

Anh Doãn nhắn nhủ mọi người rút kinh nghiệm, chú ý bảo vệ bản thân khi làm việc tốt.

Tuệ Anh (theo The Cover)