Bị vợ cũ tố cáo tẩu tán tài sản, ông Chiêm Quốc Thái nói mình 'không sai'

Bà Ngọc cho rằng trong thời kỳ hôn nhân ông Chiêm Quốc Thái 5 lần xin giấy xác nhận độc thân để bán tài sản chung trị giá hàng trăm tỷ, song bác sĩ khẳng định họ chưa từng đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Liên quan đến đơn tố cáo của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi, Việt kiều Mỹ), Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp, đã gửi công văn đề nghị Sở Tư pháp TP HCM xác minh thông tin đã cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho ông Chiêm Quốc Thái (51 tuổi), kết quả cần có trước ngày 30/11.

Ông Thái là Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ khá có tiếng tại TP HCM. Hồi năm 2018, trong thời gian làm thủ tục ly hôn chia tài sản năm 2018, ông này bị bà Ngọc thuê người chém "dằn mặt", gây xôn xao dư luận.

Mâu thuẫn dai dẳng

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, bà Ngọc cho biết kết hôn với ông Thái vào tháng 9/2011 tại Mỹ và được cơ quan đăng ký kết hôn nước sở tại công nhận là hợp pháp. Gần một năm sau (tháng 11/2012), ông Thái đã nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp TP HCM để ghi chú việc kết hôn giữa hai người.

Ngày 23/4/2014, bà Ngọc chuyển hộ khẩu về phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là phường Cát Lái, TP HCM) - nơi ông Chiêm Quốc Thái đã đăng ký hộ khẩu từ năm 2010. Trên sổ hộ khẩu, bà được ghi là vợ của ông Thái. Bà sau đó cũng được Công an TP HCM cấp CMND tại địa chỉ này.

Tuy nhiên, bà cho rằng trong thời kỳ hôn nhân, ông Thái nhiều lần khai báo gian dối để được cấp các giấy "xác nhận tình trạng độc thân". Cụ thể, từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi đã 5 lần xác nhận ông Thái còn "độc thân". Các lần xác nhận tình trạng hôn nhân sau đó đều ghi rõ mục đích "bổ túc hồ sơ nhà đất".

Trong khi trước đó, vào tháng 8/2011, phường này từng cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Thái với nội dung ghi rõ là để đăng ký kết hôn với bà Ngọc.

Theo bà Ngọc, việc phường ký giấy xác nhận độc thân cho ông Thái trong thời kỳ hôn nhân với bà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà. Bởi ông Thái dùng giấy tờ này "nhằm làm hồ sơ nhà đất và tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân" của hai vợ chồng.

Theo bà Ngọc, ông Thái đã lợi dụng việc xác nhận tình trạng độc thân để chuyển nhượng, chiếm giữ số tiền khoảng hơn 800 tỷ đồng trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng.

Sau khi phát hiện sự việc này, từ năm 2020 đến nay bà Ngọc nhiều lần gửi khiếu nại, tố cáo đến UBND phường Thạnh Mỹ Lợi và các cơ quan chức năng liên quan đến việc cấp giấy xác nhận độc thân cho ông Thái.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái khi chưa xảy ra tranh chấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

UBND phường: Có thiếu sót, sẽ thu hồi

Tại biên bản làm việc ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, xác nhận ông Chiêm Quốc Thái đã có "hành vi gian dối" trong quá trình xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. UBND phường sẽ hủy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp cho ông Thái ngày 22/7/2015. Cán bộ tư pháp phường sẽ kiểm tra việc cấp các giấy xác nhận cho ông Thái trong khoảng thời gian từ ngày 2/9/2011 đến năm 2018 để đề xuất thu hồi, hủy bỏ toàn bộ văn bản hành chính đã cấp.

Nhưng trong một văn bản khác trả lời cuối năm 2020, UBND phường lại cho rằng hồ sơ của bà Ngọc "đã được TAND TP HCM thụ lý về tranh chấp chia tài sản chung" nên đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Không đồng ý với kết quả này, bà Ngọc tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến UBND và Công an TP Thủ Đức (cũ) và Công an TP HCM.

Ngày 1/8/2022, UBND TP Thủ Đức ban hành kết luận nội dung tố cáo, xác định ông Chiêm Quốc Thái biết rõ đang có mối quan hệ hôn nhân với bà Ngọc theo Giấy chứng nhận kết hôn ngày 2/9/2011 tại Mỹ, nhưng vẫn thông qua người đại diện liên hệ UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân độc thân (5 lần). Ông Thái sau đó sử dụng các giấy xác nhận này để thực hiện giao dịch nhà đất.

"Hành vi của ông Thái là gian dối, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014", kết luận nêu. Theo UBND TP Thủ Đức, chính hành vi gian dối cố tình khai không đúng tình trạng hôn nhân thực tế của ông Thái làm phát sinh việc tố cáo của bà Ngọc.

UBND TP Thủ Đức cũng kết luận việc UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp giấy xác nhận độc thân cho ông Thái là phù hợp với hồ sơ hộ tịch lưu trữ. Bởi thời điểm xác nhận theo hồ sơ hộ tịch lưu trữ thì UBND phường không có thông tin ông Thái kết hôn với bà Ngọc.

Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết hồ sơ xác nhận tình trạng độc thân của ông Thái, cán bộ hộ tịch và lãnh đạo UBND phường còn "thiếu trách nhiệm" trong việc chưa đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục theo quy định. Hồ sơ thiếu sổ hộ khẩu thường trú và giấy CMND của ông Thái. Ông Thái nhờ người khác đi làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng hồ sơ thiếu giấy ủy quyền...

Bà Ngọc cho rằng, kết luận đã chỉ ra sai phạm của cán bộ phường nhưng chưa yêu cầu thu hồi các giấy tờ vi phạm này là chưa thỏa đáng.

Đến ngày 27/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM có văn bản trả lời đơn tố giác tội phạm của bà Ngọc và xác định ông Chiêm Quốc Thái "có hành vi gian dối" qua việc xin xác nhận tình trạng độc thân để bổ túc hồ sơ nhà đất một mình định đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Công an TP HCM xác định nội dung tố giác của bà Ngọc không có dấu hiệu tội phạm, và TAND TP HCM đang thụ lý giải quyết nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Ông Chiêm Quốc Thái: 'Kết hôn giả, đã bị tòa án Mỹ tuyên vô hiệu'

Trả lời VnExpress, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết, năm 2011 hai người thỏa thuận về việc ông sẽ đưa cho bà Ngọc "một số tiền lớn" để cùng đăng ký kết hôn tại Mỹ. Mục đích là để bà Ngọc bảo lãnh cho ông và con riêng sang Mỹ. Nếu bà Ngọc muốn ghi chú kết hôn hoặc đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì phải ký cam kết không liên quan tài sản của ông tại Việt Nam.

Năm 2012, ông đã lên Sở Tư pháp để làm thủ tục đăng ký ghi chú hôn nhân tại Việt Nam nhưng bà Ngọc không đồng ý ký vào cam kết nên việc ghi chú không thành công. Thời điểm này, theo quy định, việc ghi chú hôn nhân chỉ có giá trị pháp lý tại Việt Nam khi cả hai cùng thực hiện.

Tuy nhiên, đến năm 2015, khi pháp luật có sự thay đổi trong quy định về việc đăng ký ghi chú hôn nhân tại Việt Nam - tức không cần buộc cả hai người phải đi đăng ký thì bà Ngọc đã "tự ý lên Sở Tư pháp đăng ký ghi chú nhưng không thông báo" cho ông và cũng như UBND phường Thạnh Mỹ Lợi biết. Do đó, đến đầu năm 2016, khi ông đi làm thủ tục xác định tình trạng hôn nhân, UBND phường vẫn xác nhận cho ông là "độc thân".

Liên quan đến quan hệ hôn nhân giữa ông Thái và bà Ngọc, sau thời gian dài thụ lý, tháng 8/2019, TAND TP HCM đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản chung. Lý do là, quan hệ hôn nhân của họ đã được "Tòa Thượng thẩm California (quận Cam, Mỹ) tuyên bố vô hiệu và được ghi chú huỷ việc kết hôn tại Việt Nam".

Phán quyết này sau đó được TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm do có kháng cáo của bà Ngọc, song giữ nguyên án sơ thẩm vì có căn cứ theo điểm d, khoản 1 Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015.

Do đó, theo ông Thái, giữa ông và bà Ngọc không tồn tại quan hệ hôn nhân nào tại Việt Nam. "Các cơ quan chức năng xác định tôi gian dối khi làm thủ tục xác định tình trạng độc thân vì họ chưa biết giữa tôi và bà Ngọc là kết hôn giả", bác sĩ Thái nói.

Về việc bà Ngọc tố cáo ông làm giấy xác nhận độc thân để chiếm đoạt tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, ông Thái cho rằng đó không phải sự thật. Những tài sản đã bán là của riêng ông.

Năm 2019, trong vụ án Ngọc thuê người đánh "dằn mặt" bác sĩ Chiêm Quốc Thái vì bị nói xấu trên mạng, TAND TP HCM tuyên phạt bà này 18 tháng tù; những người khác lĩnh 12 đến 16 tháng tù.

Bản án xác định Ngọc đã chi 500 triệu đồng cho giám đốc công ty vệ sĩ để người này dẫn đàn em chém ông Thái tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), gây thương tích 5%.

Bình Nguyên