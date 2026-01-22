Bị vợ cũ ngăn bán đất, chồng làm sổ đỏ giả lừa 740 triệu đồng

Hà TĩnhChu Văn Lưu đặt làm sổ đỏ giả trên mạng để bán thửa đất chung với vợ cũ khi người đồng sở hữu không đồng ý chuyển nhượng, chiếm đoạt 740 triệu đồng.

Ngày 22/1, Lưu, 38 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo điều 174 và 341 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Lưu (góc trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu năm 2022, Lưu thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất diện tích 700 m2 tại xã Kỳ Văn (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh) cho anh Bảo với giá 740 triệu đồng. Do tin tưởng, anh Bảo nhiều lần giao tiền, tổng cộng 700 triệu đồng, dù thủ tục pháp lý sang tên chưa hoàn tất.

Quá trình làm thủ tục công chứng phát sinh vướng mắc do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ, do người đồng sở hữu không đồng ý ký chuyển nhượng.

Nhà chức trách cáo buộc Lưu sau đó lên mạng đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng anh Bảo với giá 20 triệu đồng, rồi giao sổ đỏ giả cho khách để nhận nốt 40 triệu đồng còn lại.

Tháng 8/2025, khi mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, anh Bảo phát hiện giấy tờ không trùng khớp dữ liệu đất đai nên làm đơn trình báo cảnh sát.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.