Bị vây bắt, nghi phạm dùng dao và xịt hơi cay chống trả cảnh sát

Đăk LăkThấy nhiều cảnh sát xuất hiện, Lê Quang Nhã và đồng phạm trộm xe máy vội rút dao, bình xịt hơi cay chống trả nhưng không thoát.

Ngày 14/4, Nhã (25 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Đức Sang (33 tuổi, ngụ xã Quảng Phú) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành Trộm cắp tài sản.

Cả hai nghiện ma túy, có 4 tiền án. Sang mới ra tù hơn một tháng, vào Đồng Nai sống lang thang rồi quen Nhã.

Lê Quang Nhã (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Đức Sang lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, hôm 11/3, Nhã và Sang mang theo dụng cụ phá khóa, dao và bình xịt hơi cay, chạy xe máy từ Đồng Nai lên Đăk Lăk tìm người sơ hở để trộm tài sản. Tại khu công nghiệp Tân An (phường Tân An), phát hiện xe máy dựng bên đường, Sang đứng cảnh giới, Nhã phá khóa lấy xe, bỏ chạy.

Bộ đôi sau đó tháo thiết bị định vị, dán băng keo che biển số, thay quần áo và gửi "chiến lợi phẩm" tại bãi giữ của Trung tâm Y tế Cư M'gar. Hôm sau, cả hai tiếp tục đến Lâm Đồng trộm thêm một xe máy. Khi quay về xã Quảng Phú (Đăk Lăk), họ bị Công an phường Tân An vây bắt.

Trong lúc bị khống chế, Nhã dùng dao và bình xịt hơi cay chống trả nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai trộm xe đưa về Đồng Nai, tìm cách bán sang Campuchia.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trần Hóa