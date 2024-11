Bị VAR hủy hai phạt đền, Quảng Nam đòi bỏ trận V-League

Đà NẵngTrọng tài hai lần thổi phạt đền nhưng tham khảo VAR rồi huỷ khiến HLV Văn Sỹ Sơn kêu gọi cầu thủ bỏ trận, khi Quảng Nam hoà SLNA 1-1 ở vòng 8 V-League 2024-2025.

Phút 40 trận đấu trên sân Hòa Xuân, từ một tình huống tấn công của Quảng Nam, tiền đạo Ngân Văn Đại bị thủ môn SLNA cản ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải liền thổi phạt đền. Tuy nhiên VAR vào cuộc, đề nghị ông Hải xem lại tình huống và trọng tài chính đã hủy phạt đền cho chủ nhà.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho Quảng Nam phạt đền khi tiền đạo Hoàng Vũ Samson có cơ hội sút tung lưới đối thủ. Ảnh: Chụp màn hình

Trước quyết định "bẻ còi" của trọng tài, HLV Văn Sỹ Sơn phản ứng gay gắt. Bởi theo ông, trong tình huống dẫn đến phạm lỗi, nếu trọng tài không thổi còi thì tiền đạo Samson đã có thể ghi bàn để gỡ hòa 1-1. Ông Sơn lý giải trọng tài thổi còi sớm, không cho lợi thế nên Quảng Nam mất đi cơ hội. Trước đó SLNA mở tỷ số nhờ pha ghi bàn của Olaha ở phút 26.

Dù trận đấu đã trở lại, HLV người Nghệ An vẫn phản ứng gay gắt, liên tục phất tay kêu gọi cầu thủ ra sân để không thi đấu. Giám sát trận đấu phải xuống can ngăn. Trọng tài Hải dừng trận đấu để ra nhắc nhở ông Sơn nhưng trước những phản ứng gay gắt, ông Hải rút vàng cảnh cáo rồi tiếp tục rút thẻ đỏ đuổi ông Sơn lên khán đài. HLV trưởng của Quảng Nam không chịu chấp hành, vẫn ở lại phản ứng, phàn nàn rồi kêu gọi cầu thủ rời sân. Tuy nhiên, một số cầu thủ đã ra can ngăn, làm nguội sự bực tức của thuyền trưởng.

HLV Văn Sỹ Sơn (giữa) liên tục phất tay kêu gọi cầu thủ rời sân để phản ứng quyết định hủy phạt đền khi Quảng Nam đấu SLNA vòng tám V-League tối 15/11. Ảnh: Chụp màn hình

Trong hiệp hai, một lần nữa VAR lại gây bất lợi cho chủ nhà. Phút 58, Quảng Nam lại được trọng tài Hải thổi phạt đền khi Ngân Văn Đại bị đẩy ngã trong vòng cấm. Nhưng cũng như lần trước, VAR vào cuộc, ông Hải ra ngoài tham khảo rồi "bẻ còi" không cho chủ nhà được phạt đền. Khác với lần trước, lần này HLV Sỹ Sơn trên khán đài nên không thể phản ứng, còn các trợ lý lắc đầu ngao ngán.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 75 do công của Henrique sau cú sút hiểm hóc. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận khiến hai đội níu chân nhau ở nhóm cuối bảng.

Do HLV Văn Sỹ Sơn bị truất quyền chỉ đạo, trợ lý Cao Sỹ Cường dự họp báo sau trận. Ông Cường gay gắt chỉ trích quyết định của trọng tài. "Chúng tôi không hiểu trọng tài điều khiển trận đấu kiểu gì", ông Cường nói. "Có lẽ chúng tôi phải hỏi lại ban tổ chức giải, luật nào quy định khi bóng trong chân cầu thủ tấn công trước cầu môn thì trọng tài lại thổi còi. Sau đó xem VAR thì lại thổi lên, không cho chúng tôi lợi thế hay phạt đền. Trong khi tình huống việt vị, trọng tài có thể để cầu thủ đá hết tình huống, bóng có thể sút vào, nhưng sau đó xem lại VAR rồi quyết định. Còn tại sao trọng tài cũng cắt còi sớm như vậy khi chúng tôi tấn công chưa hết tình huống. Mỗi trận đấu trọng tài cứ thích cắt còi thổi phạt đền, rồi xem VAR xong lại thổi lên là sao?".

"Không thể để tình trạng trọng tài điều khiển trận đấu như thế này được. Tôi Không biết có bất thường gì hay không, nhưng trọng tài bắt tình huống đó không thể chấp nhận được", ông Cường gay gắt.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà thắng 1-0 trước HAGL. Đội bóng núi Hồng tiếp tục phong độ thăng hoa với tám trận bất bại, họ tạm lên nhì bảng với 14 điểm. Còn HAGL với trận thua đã xuống thứ sáu.

Gia Khanh