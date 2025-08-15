Bị ung thư thận di căn vì bệnh viện bỏ sót kết quả chụp CT

Nhật BảnBệnh viện Kameoka ở Kyoto bỏ sót theo dõi ca nghi ngờ ung thư thận suốt 4 năm, khiến nam bệnh nhân lỡ cơ hội điều trị ở giai đoạn "vàng".

Bệnh viện thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto, ngày 7/8 cho biết đã bỏ sót một ca ung thư thận vì không thực hiện kiểm tra chuyên sâu, dù hình ảnh CT trước đó cho thấy dấu hiệu nghi ngờ bệnh ở giai đoạn đầu. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thận phải giai đoạn 4, phải hóa trị.

Bệnh nhân là nam, ngoài 70 tuổi, sống cùng thành phố trên. Tháng 1/2021, ông đến khoa cấp cứu vì nghi ngờ gãy xương sườn. Kết quả chụp CT ngực cho thấy không có gãy xương và ông được cho về nhà. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phát hiện một bóng mờ dạng u nang ở thận, ghi rõ trong báo cáo cần kiểm tra thêm để loại trừ khả năng ung thư biểu mô tế bào thận (RCC).

Trong các lần tái khám điều trị tăng huyết áp, việc kiểm tra chuyên sâu không được thực hiện. Đến tháng 10/2024, khi xuất hiện triệu chứng ho, khạc đờm và đau lưng dưới bên phải, bệnh nhân được chụp CT ngực và bụng tại bệnh viện thành phố. Kết quả cho thấy từ lần chụp năm 2021 đến nay, chưa có xét nghiệm chi tiết nào được thực hiện. Bác sĩ điều trị cho biết thời điểm đó bận ứng phó dịch Covid nên đã bỏ sót chỉ định.

Lãnh đạo Bệnh viện thành phố Kameoka cúi đầu xin lỗi bệnh nhân và gia đình trong cuộc họp báo. Ảnh: Asahi

Cuối năm 2024, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y khoa Kyoto và được chẩn đoán ung thư thận phải giai đoạn 4, di căn phổi.

Bệnh viện Kameoka đã thừa nhận sai sót, xin lỗi và đồng ý chi trả toàn bộ chi phí y tế cho bệnh nhân hồi tháng 7 vừa qua. Hai bên đang tiếp tục đàm phán mức bồi thường, bao gồm tổn thất tinh thần.

Tại họp báo, Giám đốc bệnh viện Hiroki Tanaka cho biết sẽ thiết lập hệ thống theo dõi các ca cần kiểm tra bổ sung từ kết quả chẩn đoán hình ảnh cho đến khi hoàn tất, nhằm ngăn ngừa tái diễn sự cố.

Theo các chuyên gia, việc bỏ sót kết quả chẩn đoán hình ảnh là một lỗi y khoa nghiêm trọng, có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Tình huống này phản ánh một thách thức chung mà hệ thống y tế toàn cầu đang đối mặt là áp lực công việc quá tải, đặc biệt trong các giai đoạn khủng hoảng như đại dịch, dễ gây ra sai sót.

Các bệnh viện lớn, với lượng bệnh nhân và dữ liệu khổng lồ, thường gặp khó khăn trong việc thiết lập quy trình theo dõi chặt chẽ, đặc biệt với các ca cần tái khám chuyên sâu. Hậu quả là một chẩn đoán ung thư sớm bị bỏ qua, khiến bệnh nhân mất đi cơ hội điều trị kịp thời.

Thục Linh (Theo Asahi)