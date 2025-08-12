Bị tước bằng vẫn lái xe chở vượt 21 khách

Đăk LăkHoàng Viết Hùng, 39 tuổi, lái ôtô giường nằm chở khách 66 hành khách (vượt 21 người) chạy trên quốc lộ 14, tài xế và chủ xe bị phạt gần 235 triệu đồng.

Ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đăk Lăk ra quyết định xử phạt lái xe Hùng (ngụ tỉnh Nghệ An) 19 triệu đồng về hành vi Không có giấy phép lái xe; 31,5 triệu đồng vì Chở quá số người quy định.

Chủ phương tiện bị phạt 58 triệu đồng vì Giao xe cho người không có giấy phép lái xe; 126 triệu đồng lỗi giao xe chở vượt 21 khách.

Ôtô 45 chỗ chở 66 người tại thời điểm bị CSGT kiểm tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Chiều qua, Hùng lái xe giường nằm 45 chỗ chạy hướng TP HCM đi Nghệ An, trên quốc lộ 14. Khi đến xã Pơng Drang, ôtô khách bị tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Krông Buk, dừng kiểm tra, phát hiện trên xe chở tổng cộng 66 khách, vượt 21 người so với quy định.

Tài xế Hùng không xuất trình được giấy phép lái xe. Từ dữ liệu của Cục CSGT, trước đó, lái Hùng bị tước giấy phép lái xe 23 tháng tại tỉnh Quảng Ngãi do có hành vi điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.

Trạm CSGT Krông Buk đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế và chủ xe, tạm giữ phương tiện. Đồng thời, phối hợp với quản lý xe bố trí ôtô thay thế vận chuyển hành khách ngay trong đêm.

Trần Hóa