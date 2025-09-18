Bị tước bằng lái vì đi ôtô đồ chơi ra đường

CanadaNgười đàn ông 40 tuổi lái chiếc Jeep Barbie mượn của con một người bạn ra đường và bị giữ lại.

Ngày 5/9, Cảnh sát Hoàng gia Canada phát hiện một người đàn ông lái chiếc Jeep Barbie trên đại lộ 15 gần phố Nicholson giữa lúc giao thông đông đúc vào buổi sáng - một hành động gây nguy hiểm. Khi bị chặn lại, tài xế tiết lộ rằng mình muốn đi uống một cốc đá xay nhưng lười biếng nên đã mượn chiếc ôtô đồ chơi của con bạn cùng phòng để thực hiện chuyến đi.

Người đàn ông bị cảnh sát chặn lại khi lái chiếc Jeep đồ chơi ra đường. Ảnh: RCMP

Theo Road&Track, người đàn ông tên là Kasper Lincoln, 40 tuổi. Trong quá trình dừng xe, cảnh sát nhận thấy dấu hiệu suy giảm khả năng lái xe nên tài xế được yêu cầu thực hiện hai lần kiểm tra nồng độ cồn, và cả hai lần đều cho thấy anh ta vượt quá giới hạn cho phép. Thậm chí, người này đã bị treo bằng lái.

Lincoln nói không hề biết việc mình làm là vi phạm pháp luật và đã sử dụng vỉa hè trong phần lớn thời gian lái xe trước khi bị dừng lại. Hiện giấy phép lái xe của anh này bị đình chỉ thêm 90 ngày so với thời hạn đình chỉ ban đầu. Lincoln cũng sẽ phải ra tòa vào tháng 12, nơi anh ta đối mặt với cáo buộc lái xe trái phép.

Xe Jeep Wrangler Power Wheels Barbie được thiết kế dành cho trẻ em 3-7 tuổi và có tải trọng tối đa chỉ khoảng 68 kg. Chiếc xe Jeep đồ chơi này cũng có tốc độ tối đa chỉ 8 km/h.

Mỹ Anh