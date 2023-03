Bị trộm túi có tài sản 2,6 tỷ đồng khi ngủ

Đồng ThápVừa chợp mắt năm phút trước khi ra chợ TP Sa Đéc bán hàng, tiểu thương Lưu Lệ A bị hai tên trộm lấy mất túi xách có tài sản trị giá 2,6 tỷ đồng.

Ngày 13/3, hai nghi can trộm là Nguyễn Văn Thanh, 23 tuổi và Hồ Văn Cảnh, 24 tuổi bị Công an Đồng Tháp bắt cùng tang vật.

Hai nghi can trộm. Ảnh: Quan Trường

Trước đó, trình báo với cảnh sát, bà A cho biết rạng sáng hôm qua bà nằm võng tại căn nhà ở phường 1, TP Sa Đéc, để túi xách có 560 triệu đồng, gần hai cây vàng và hai sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng ở bên cạnh. Vừa chợp mắt được 5 phút, bà A choàng tỉnh khi nghe tiếng động, phát hiện một thanh niên bịt mặt cầm túi của mình chạy ra ngoài, lên xe máy đồng phạm tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an Đồng Tháp phối hợp Công an TP Sa Đéc bắt Thanh và Cảnh, thu hồi số vàng cùng 500 triệu đồng tiền mặt. Riêng hai sổ tiết kiệm các nghi can đã đốt phi tang.

Cảnh sát thu hồi tang vật vụ trộm túi xách của bà A. Ảnh: Quan Trường

Ngọc Tài - Đoàn Diểu