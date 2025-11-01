Bị tông tử vong khi dừng xe cứu người

Thái LanDừng xe trên cao tốc cứu nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn, cô Jirawadee Tonthongdaeng, 22 tuổi, bị ôtô khác lao tới đâm tử vong, chồng đi cùng bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 29/10 trên cao tốc Số 7 (Bangkok-Ban Chang) hướng về Pattaya, đoạn qua tỉnh Chon Buri.

Ban đầu, một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ôtô khiến một tài xế người Thái và một du khách Hàn Quốc (cùng trên một xe) tử vong, 5 người khác bị thương. Chứng kiến tai nạn, cô Jirawadee ở Sisaket, đã dừng xe ở làn khẩn cấp. Cô xuống xe, gọi cứu hộ và đứng ra đường để ra tín hiệu cảnh báo các phương tiện khác đi chậm lại. Đi cùng cô là chồng, anh Wanchaloem Anchunee.

Cô Jirawadee Tonthongdaeng. Ảnh: Thaiger

Đúng lúc này, một chiếc ôtô khác chạy tốc độ cao lao tới, không kịp xử lý, đã đâm thẳng vào cô Jirawadee khiến cô tử vong tại chỗ. Anh Anchunee cũng bị chiếc xe này đâm trúng, hiện trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Chon Buri.

Nguồn tin cho biết, hai vợ chồng đang trên đường đi du lịch ở Pattaya để mừng sinh nhật cô Jirawadee. Bi kịch hơn, chồng cô, anh Anchunee, là một tình nguyện viên cứu hộ của đội Sawang Rescue Saraburi.

Thi thể cô Jirawadee đã được đưa về quê nhà lo hậu sự. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kép, lấy lời khai những người bị thương sau khi họ ổn định sức khỏe.

Minh Phương (Theo Pattaya News, The Thaiger)